影／2女搭北捷遭噁男潑「臭酸味不明液體」 警方：已掌握對象

廖姓女子昨天在Facebook社團「汐止集團」發文，描述自己在台北捷運南港展覽館站準備上車時，遭一男子不明液體潑灑。南港派出所今表示，目前已將被害人衣物採集送驗且已掌握特定對象，積極全力盡速將犯嫌查緝到案。

廖姓女子昨發文表示，昨天下午1時24分準備從捷運南港展覽館站的月台上車時，遭男子潑灑不明液體在身上，還有臭酸味，站長調閱監視器畫面，發現確實有男子穿著連帽外套，拿著寶特瓶在背後噴灑液體，另一名女性乘客也碰到相同狀況。

南港派出所長謝宗益表示，發文的廖姓女子於捷運站看完監視器畫面後離去，尚未向警方報案。而調查後發現，還有一名湯姓婦人於昨日下午1時45分在南港展覽館捷運站靠近5號出口處，遭人潑灑不明液體。