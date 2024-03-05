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影／2女搭北捷遭噁男潑「臭酸味不明液體」 警方：已掌握對象

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

廖姓女子昨天在Facebook社團「汐止集團」發文，描述自己在台北捷運南港展覽館站準備上車時，遭一男子不明液體潑灑。南港派出所今表示，目前已將被害人衣物採集送驗且已掌握特定對象，積極全力盡速將犯嫌查緝到案。

廖姓女子昨發文表示，昨天下午1時24分準備從捷運南港展覽館站的月台上車時，遭男子潑灑不明液體在身上，還有臭酸味，站長調閱監視器畫面，發現確實有男子穿著連帽外套，拿著寶特瓶在背後噴灑液體，另一名女性乘客也碰到相同狀況。

南港派出所長謝宗益表示，發文的廖姓女子於捷運站看完監視器畫面後離去，尚未向警方報案。而調查後發現，還有一名湯姓婦人於昨日下午1時45分在南港展覽館捷運站靠近5號出口處，遭人潑灑不明液體。

謝宗益說，後續警方受理報案，並派員陪同湯姓婦人至捷運站內調閱監視器，發現為同一男子所為。潑及部位為牛仔長褲雙腳小腿部分及黑色長版外套，因外套湯姓婦人已先用酒精擦拭，故只採集牛仔褲上的檢體，目前已將被害人衣物採集送驗且已掌握特定對象，會盡速將犯嫌查緝到案。

廖姓女子昨13時24分準備從捷運南港展覽館站的月台上車時，遭男子潑灑不明液體在身上。圖／南港分局提供
廖姓女子昨13時24分準備從捷運南港展覽館站的月台上車時，遭男子潑灑不明液體在身上。圖／南港分局提供

北捷 捷運 監視器

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