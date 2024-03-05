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就怕闖紅燈！高雄男緊急煞停不慎追撞BMW 這下賠慘了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

BMW iX1電動車遭小貨車撞傷。記者古和純／翻攝
BMW iX1電動車遭小貨車撞傷。記者古和純／翻攝

高雄59歲張姓男駕駛昨天下午2時許，開著小貨車行經仁武區澄觀路二段與鹽埕巷口時，疑在號誌黃燈轉紅之際緊急煞車，因而不慎追撞前車，而這輛遭撞的車是32歲田姓男子甫試乘駕駛的BMWiX1電動車，造成電動車後方玻璃碎片散落一地，張男雖逃過一張闖紅燈的罰單，恐怕得賠上一筆不小金額。

「張男紅燈前煞停，未觸法！」仁武分局指出，張男雖急忙在變換燈號之際緊急煞車，但仍有未保持安全距離之嫌，當下閃避不及直接追撞前方田男的電動試駕車，以至於這輛被撞的白色BMWiX1電動車後方擋風玻璃碎片全散落一地，左後側有嚴重凹陷變形的痕跡。

有車界達人指出，這輛iX1是BMW最先進的電動車「標配誠意十足」，是不少想成為電動休旅車主的首選旗艦車款，2023款BMW iX1xDrive30xLine，去年入手價不降反升，從222萬漲到228萬起。

不少人聽過「行車準則」，開車上路盡量前無豪車、後無卡車，但昨天下午開車小客車的張男，雖是逃過後有卡車與闖紅燈的危險，恐怕免不了得賠償這輛電動車不小的維修費，不過，這場事故張男、田男及田男車上乘客25歲謝姓女子均無受傷，算是不幸中的大幸。

BMW iX1電動車遭小貨車撞傷。記者古和純／翻攝
BMW iX1電動車遭小貨車撞傷。記者古和純／翻攝

BMW 罰單 車主

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