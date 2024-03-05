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警報器響起驚見房內有火光 新北鶯歌屋主衝看疑似電熱毯燒起

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區國中街一棟透天厝2樓，昨晚火災警報器乍響，屋主衝進屋內察看，赫見床墊與電熱毯起火。新北市消防局獲報出動人車趕抵，屋主已自行用水撲滅火勢，現場沒人受傷，起火原因待查。第五救災救護大隊表示，高功率電器使用須注意安全，延長線千萬不要過負載，以免引發火災造成危害。

據了解，新北市鶯歌區國中街一棟透天厝2樓，昨天晚上7時24分左右，火災警報器突然乍響，還聞到陣陣燒焦味道，此時屋主往臥房方向一看，發現臥房內疑有火光趕緊衝進察看，赫見床墊與電熱毯冒煙起火。

屋主趕緊打電話向119求援，並拔除插頭，試圖用水滅火。新北市消防局獲報出動人車趕抵，經布水線上樓準備滅火，屋主已自行撲滅，經殘火處理，發現電熱毯處碳化嚴重，研判疑似電熱毯過熱助燃燒起，所幸屋主及時撲滅，現場沒有人受傷受困，至於起火原因仍待火調人員調查釐清。

事後屋主向消防員表示，起火當下因警報器響起，他去房間察看才見床鋪與電熱毯起火，趕緊先拔除插頭並用水滅火。他說，當初政府補助裝了一顆警報器，他自己還另購5顆，沒想到真的派上用場。

第五救災救護大隊長鍾世銘表示，根據內政部消防署統計顯示，全國火災起火原因次數排行第1，即為電器因素導致。國人使用電暖器及電熱毯等高功率電器時，應注意用電使用安全，除避免作為衣物烘烤或長時間接觸可燃物外，更要注意延長線使用電容量不要過載。另外，定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，以免引發火災造成危害。

此外，家中如無設置警報設備，可至網路或大賣場購買住宅用火災警報器安裝於家中每個居室；住家類型如為透天厝或家中有長者或身心障礙者，可考慮安裝連動式住宅用火災警報器，可於火災發生初期，即時發出警報提醒民眾盡早逃生及應變。

新北市鶯歌區國中街一棟透天厝2樓，疑因電熱毯過熱起火，所幸警報器示警，屋主自行灑水滅火。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區國中街一棟透天厝2樓，疑因電熱毯過熱起火，所幸警報器示警，屋主自行灑水滅火。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區國中街一棟透天厝2樓，疑因電熱毯過熱起火，所幸警報器示警，屋主自行灑水滅火。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區國中街一棟透天厝2樓，疑因電熱毯過熱起火，所幸警報器示警，屋主自行灑水滅火。記者曾伯愷／翻攝

火災 警報

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