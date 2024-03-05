高雄男找麻吉造假車禍出險 「演戲」過程監視器都拍到了

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

高雄龔姓男子去年8月開車自撞，造成右後車門受損，為了申請保險給付，找來王姓好友幫忙製造假車禍，龔男報警後，警方調閱監視器畫面，卻發現兩人事先套好招，造假過程全被監視器拍下，雄檢偵結，今依詐欺罪嫌起訴兩人。

檢方調查，龔姓男子去年8月14日開車擦撞，右後車門不幸撞傷，因車輛保有全險，為了出險省下修車費，隔天晚間9時許，找來王姓好友製造假車禍。

當天晚間，王男騎車抵達苓雅區建軍路某巷口，龔男也將車輛停好，王男則將機車橫躺在他轎車右側，營造出他與王男發生車禍，確認方向、撞擊角度無誤後，隨即報警。

警方抵達後，兩人向員警謊稱車禍，員警製作完筆錄，隔天龔男隨即持報案證明單向保險公司申請出險。

但員警事後調閱監視器畫面，發現兩人根本沒碰撞，且王男將機車牽到龔男轎車右側的過程，都被監視器拍下，隨即通知保險公司兩人並未車禍。

檢警偵辦時，龔男、王男坦承造假車禍出險，檢方綜合事證，認定兩構成詐欺，今依法將兩人起訴。