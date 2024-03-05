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疑操作疏失釀液態氮外洩 竹科道路驚見大量白色氣體

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

有用路人今天早上行經新竹科學園區園區二路，發現前方有大量白色氣體，並在網路社團貼文分享此事。圖／翻攝自「新竹大小事臉」書社團
有用路人今天早上行經新竹科學園區園區二路，發現前方有大量白色氣體，並在網路社團貼文分享此事。圖／翻攝自「新竹大小事臉」書社團

有用路人今天早上行經新竹科學園區園區二路，發現前方有大量白色氣體不敢貿然往前、趕時間而繞路，並在網路社團「新竹大小事」貼文分享此事。新竹市環保局回應，該處位於新竹縣，經主動到場了解為聯華氣體新竹縣寶山基地操作疏失造成液態氮外洩，目前狀況已排除，空品監測也無異常。

一名劉姓網友今天在網路社團「新竹大小事」臉書貼文，上傳竹科園區二路出現大量白色氣體飄散的畫面，可見有汽機車被白色氣體「淹沒」，不少用路人不知前方狀況不敢動彈，有人趕時間選擇繞路離開。

新竹市消防局今天表示事發當下並未獲報，但看到臉書貼文立刻派員查看已不見白色氣體，已經散去；新竹市環保局接獲訊息即刻派員前往現場，經確認現場為聯華氣體新竹縣寶山基地，到場時現場狀況已排除。

竹市環保局指出，現場為新竹縣園區二路，因鄰近縣市交界且位於竹科不敢大意，環保局現場會同科管局及金山消防隊進入聯華氣體新竹縣寶山基地確認，該廠公安人員說明為今天上午6點液態氮灌裝操作疏失，造成液態氮外洩。該廠經理允諾後續將會加強廠區人員教育訓練。

竹市環保局也說明，空品狀況部分，經查園區二路鄰近今早風向為西南西，鄰近微型感測器PM2.5及總揮發性有機物監測濃度均無明顯變化。

新竹

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