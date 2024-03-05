影／淡水七旬翁違規害重機車毀人傷 不甩直入30公尺外車廠保養車
太扯了！新北市淡水區1名75歲老翁今天上午開車在馬偕醫院門前開車違規迴轉，1輛黃牌重機煞車不及猛烈撞上，導致25歲騎士摔得車損人傷直接送急診，老翁竟完全不理會，直接開去修車，直到警察從保養廠VIP休息室把他揪出來。
警方和消防隊今天上午8時40分接獲報案，指稱淡水區民權路、民富街口發生車禍妨礙交通，現場是交通非常繁忙的台2線聯外幹道，員警和救護車趕抵時，現場只有1輛車頭撞爛的重型機車倒在斑馬線上，受傷的騎士躺在3公尺旁邊馬路上。
戚姓騎士滿臉擦傷、流鼻血，幸好還能說話，自訴好像撞到1輛小轎車、尾椎和下肢很痛很麻，撞擊過程都記不清楚了，而且他還惦念著「我的安全帽噴飛了！」
員警協助傷者乘救護車就醫後，發現車禍現場沒有肇事對造，目擊者指證銀色轎車直接開進距離事故地點30公尺的NISSAN服務廠，員警經車廠員工指認，在VIP休息室找到林姓老翁，帶回交通分隊調查。
老翁竟然供稱因為早上有預約要保養車輛，時間快要來不及了，所以他趕著去保養廠，不知道該路口禁止迴轉、未察覺發生車禍碰撞。警詢後依違規迴轉開罰600元以上1800百元以下罰鍰、以及致人受傷肇事逃逸罰3千元以上9千元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。若傷者提告過失傷害罪，另行受理。
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