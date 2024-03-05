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40秒綠燈走50公尺路…阿婆斑馬線過一半遇紅燈被PO網 網友反指不厚道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名阿婆在台中市梧棲區港埠路要通過中興路，被PO網質疑闖紅燈，記者現場直擊路口，應是阿婆走斑馬線走一半遇紅燈。記者游振昇／攝影
一名阿婆在台中市梧棲區港埠路要通過中興路，被PO網質疑闖紅燈，記者現場直擊路口，應是阿婆走斑馬線走一半遇紅燈。記者游振昇／攝影

有駕駛在臉書「爆料公社」PO行車紀錄器，質疑一名阿婆昨天在台中市梧棲區過斑馬線時遇紅燈沒讓車，駕駛質疑「行人就能為所欲為？」有網友反質疑PO文者不厚道，應是阿婆走路速度慢，綠燈走到變紅燈；記者今天直擊現場，發現行人綠燈40秒，路寬約50公尺，阿婆如果走一半遇紅燈，站車道中更危險。

臉書爆料公社有民眾PO一段行車影像，他說開車經台中市梧棲區港埠路二段與台灣大道八段路口（應是中興路口），停等紅燈，一名阿婆走斑馬線正要過馬路，同時間綠燈起步，快車道、中線車道汽車停車，讓阿婆先過，駕駛說慢車道的車還連忙煞停禮讓，他寫：「感謝交通部給行人為所欲為的勇氣」。

從PO文影片，應是昨天中午12點多，阿婆走斑馬線過馬路，走到一半，另一側原本停等紅燈的號誌變換成綠燈，原po說「帝王條款，感謝交通部給行人為所欲為，設置行人紅綠燈真的有那麼困難嗎？會比設置區間測速，科技執法困難嗎？」

影片引起熱烈討論，有網友說，「這跟帝王條款無關吧，他過馬路過到一半變紅燈，他不繼續走完難道一直擋在車子前面？明明就外車道的都不讓行人先走完，難道你車開到一半變紅燈你就卡在路中間不動了嗎？」也有人說：「很多老人這樣，就算只剩5秒，也一樣給你走出來」。

記者今天到現場查看，港埠路寬約50公尺，從中興路要走行人穿越線過馬路，行人綠燈號誌秒數40秒，從綠燈亮起算，一般人應可通過大路口，但如果是年者長走路慢，或綠燈已亮20秒才要過馬路，年長者應該會走到一半就亮紅燈，如果急著跑步也可能會跌倒受傷。

行人 車道

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