苗縣後龍好望角雜草火災 首度出動直升機空中滅火

3日後龍鎮好望角發生雜草火災，首度出動空勤直升機協助空中滅火，引人側目。圖／消防局提供

元宵過後掃墓掛紙是客家族群習俗，但平常日要上班工作，民眾多利用周六、日前往墓地祭拜祖先。苗栗縣境近來因民眾掃墓焚燒紙錢或施放鞭炮而衍生的雜草火警，層出不窮，3日後龍鎮好望角發生雜草火災，受限人車難以靠近，最後還首度出動空勤直升機協助空中滅火，引人側目。

縣消防局指出，3日12點29分指揮中心接獲民眾報案，指稱後龍鎮好望角有雜草火災，立即出動後龍分隊5車8人前往。現場因燃燒面積大，且人車無法到達，因此申請直升機1架次，共投水16次（32噸)協助滅火，燃燒面積約2萬5000平方公尺，無人員傷亡。

現場指揮官、二大隊長洪嘉佑說，好望角一帶地形較特殊，緊鄰的白沙屯林地，也都是雜草、小灌木，天乾物燥，去年2月間媽祖繞境時，也曾疑似民眾燃放鞭炮引火，火勢延燒迅速，最後也是申請出動直升機協助空中滅火。

他說，這次好望角發生雜草火災，研判也是鄰近墓地出現火源引燃，幸周圍無民宅尚不致影響，且風勢不大、也未造成嚴重空污，經申請空勤協助灑水，當午3點50分空勤總隊1架直升機從清泉崗出發，前往後龍溪畔掛上水袋後，就近在出海口取水、滅火，下午5點左右火勢控制，現場剩下零星火勢，由人員進行殘火處理後才收隊。

洪嘉佑也呼籲，民眾掃墓燒香拜拜或燃燒金紙時，務必在旁警戒注意，以免稍有不慎，例如因風大或附近有易燃物品，導致火災發生。最好是前往墓區掃墓時，預防性提水上山，掃墓過程中留意用火，勿焚燒雜草、勿丟棄煙蒂、勿施放炮竹，同時避免讓紙錢灰燼飛揚，離開前記得用水撲滅每一處微小火源。