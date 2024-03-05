彰化民宅火警2人受困！警消緊急電話聯繫引導 救出時意識模糊

彰化市彰水路一棟5樓透天厝民宅上午8點多發生火警，屋內三人一人自行逃出，但有兩名男子受困被救出。圖／讀者提供

彰化市彰水路一棟5樓透天厝民宅上午8點多發生火警，屋內三人一人自行逃出，但有兩名男子受困，彰化消防局獲報後派人前往搶救，消防人員抵達先已以電話與他們聯繫，引導到安全處，待火勢控制後，消防員搶進火場找到2人，但2人嗆傷、意識模糊，緊急送往醫院搶救。

彰化縣消防局獲報到場發現透天厝火勢相當猛烈，濃煙不斷從屋內竄出，陸續調派彰化、鹿港、花壇等消防分隊共數十名消防員、10輛消防車趕往搶救，以器材將1樓鐵捲門破壞後進行搶救，消防員並與屋內的2名住戶取得聯繫，以電話引導2人往安全處所躲避。

彰化消防局指出，火勢大約在9點半獲控制，消防人員立即進到火場救人，在3樓前、後側發現2人，分別是23歲和40歲胡姓男子，2人都因被濃煙嗆傷，意識模糊，緊急將兩人分送彰化基督教醫院、秀傳醫院救治，起火原因與財物損失還要進一步釐清。