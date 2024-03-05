台東懷第6胎孕婦家中OHCA 義消丈夫CPR、救護隊接力救2命

台東1名26歲許姓孕婦因後天心臟問題去年在家突倒下OHCA（心肺功能停止），義消丈夫見狀立即搶救，並通報119救援，救護人員及高救隊員接力搶命，成功救回孕婦及胎兒性命。日前孕婦順利產下女嬰，也是她的第6胎。圖／台東縣消防局提供

台東1名26歲許姓孕婦因後天心臟問題，去年在家突倒下OHCA（到院前心肺功能停止），義消丈夫見狀立即搶救，並通報119救援，救護人員及高救隊員接力搶命，成功救回孕婦及胎兒性命。日前孕婦順利產下女嬰，也是她的第6胎。消防局表示，實務經驗能保住胎兒相當罕見，訓練見成效。

消防局救護科長孫揚文指出，一般孕婦OHCA，胎兒和母體是相連的，母體因缺氧狀況，也容易導致胎兒缺氧而流失，因此，搶救過程是有一定難度及風險，在過去實務經驗來說，能夠保住胎兒真的很少，以這次經驗來說，也顯示第一線隊員及義消訓練有素。

去年10月18日，消防局勤務指揮中心接獲自家義消兄弟報案指出，家中孕妻倒下呈現OHCA狀態，他正持續CPR(心肺復甦術)需要馳援。消防局立即指派大溪分隊及太麻里高級救護隊前往救援。大溪91車到達接手後實施CPR、AED(自動體外心臟電擊去顫器)電擊、給氧後，孕婦恢復生命徵象。

隨後由太麻里高救隊接駁後送市區馬偕醫院，過程持續給予監視及給藥，最後交由醫院急救治療。經過1周住院治療與安胎後康復出院。日前順利產下可愛的女嬰，也是許婦的第6胎。消防局醫療指導醫師鄭宏熙與孫揚文前往探望道喜，祝福小貝比平安健康長大。

消防局表示，全縣自12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊後，目前已有11個鄉鎮有編制高救隊，距離「一鄉一高救隊」目標剩下5個鄉鎮，預計明年完成全縣16個鄉鎮都有高救隊。