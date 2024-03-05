快訊

沒千萬買不到房？最新七都房價曝、這三都300萬就能圓夢

神巧合！她稱超商取貨遭冒領 一查2人竟同姓名、同手機號末3碼

中職／2場大巨蛋官辦熱身賽確定加開「這些區域」 女孩名單也公布了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東懷第6胎孕婦家中OHCA 義消丈夫CPR、救護隊接力救2命

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名26歲許姓孕婦因後天心臟問題去年在家突倒下OHCA（心肺功能停止），義消丈夫見狀立即搶救，並通報119救援，救護人員及高救隊員接力搶命，成功救回孕婦及胎兒性命。日前孕婦順利產下女嬰，也是她的第6胎。圖／台東縣消防局提供
台東1名26歲許姓孕婦因後天心臟問題去年在家突倒下OHCA（心肺功能停止），義消丈夫見狀立即搶救，並通報119救援，救護人員及高救隊員接力搶命，成功救回孕婦及胎兒性命。日前孕婦順利產下女嬰，也是她的第6胎。圖／台東縣消防局提供

台東1名26歲許姓孕婦因後天心臟問題，去年在家突倒下OHCA（到院前心肺功能停止），義消丈夫見狀立即搶救，並通報119救援，救護人員及高救隊員接力搶命，成功救回孕婦及胎兒性命。日前孕婦順利產下女嬰，也是她的第6胎。消防局表示，實務經驗能保住胎兒相當罕見，訓練見成效。

消防局救護科長孫揚文指出，一般孕婦OHCA，胎兒和母體是相連的，母體因缺氧狀況，也容易導致胎兒缺氧而流失，因此，搶救過程是有一定難度及風險，在過去實務經驗來說，能夠保住胎兒真的很少，以這次經驗來說，也顯示第一線隊員及義消訓練有素。

去年10月18日，消防局勤務指揮中心接獲自家義消兄弟報案指出，家中孕妻倒下呈現OHCA狀態，他正持續CPR(心肺復甦術)需要馳援。消防局立即指派大溪分隊及太麻里高級救護隊前往救援。大溪91車到達接手後實施CPR、AED(自動體外心臟電擊去顫器)電擊、給氧後，孕婦恢復生命徵象。

隨後由太麻里高救隊接駁後送市區馬偕醫院，過程持續給予監視及給藥，最後交由醫院急救治療。經過1周住院治療與安胎後康復出院。日前順利產下可愛的女嬰，也是許婦的第6胎。消防局醫療指導醫師鄭宏熙與孫揚文前往探望道喜，祝福小貝比平安健康長大。

消防局表示，全縣自12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊後，目前已有11個鄉鎮有編制高救隊，距離「一鄉一高救隊」目標剩下5個鄉鎮，預計明年完成全縣16個鄉鎮都有高救隊。

據了解，台東第一線救護與高救隊合作接駁救護成效顯著，去年在健康雜誌進行「城市急救力大調查」中，台東縣在OHCA康復出院率，是打敗其他非6都城市奪得第一，成功模式，也陸續吸引全國的消防及醫護人員前來觀摩。未來，將於駐地國軍合作，將全縣及戰時醫療量能升級。

台東縣消防局表示，全縣自12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊後，目前已有11個鄉鎮有編制高救隊，距離「一鄉一高救隊」目標剩下5個鄉鎮，預計明年完成全縣16個鄉鎮都有高救隊。記者尤聰光／攝影
台東縣消防局表示，全縣自12年前成立被稱為「行動急診室」的高級救護隊後，目前已有11個鄉鎮有編制高救隊，距離「一鄉一高救隊」目標剩下5個鄉鎮，預計明年完成全縣16個鄉鎮都有高救隊。記者尤聰光／攝影

台東 孕婦

延伸閱讀

又遇機上產子！孕婦於台北飛曼谷班機分娩 機長離開駕駛艙親自接生

彰化縣山林火警1周28件 消防局將動用無人機監控救災

合力提高OHCA患者救活率 新北消防與台北醫院攜手救命

影／載24人遊覽車與貨車對撞！台中嚴重車禍多人傷 貨車翻覆、司機OHCA急救中

相關新聞

貨櫃車行駛輪胎脫落 擊中路旁除草男致死

基隆市阮姓男子昨天下午在任職的貨運公司停車場除草時，被同事發現倒地，已無呼吸心跳，送醫不治。因為一旁有脫落的電線，阮男身...

40秒綠燈走50公尺路…阿婆斑馬線過一半遇紅燈被PO網 網友反指不厚道

有駕駛在臉書「爆料公社」PO行車紀錄器，質疑一名阿婆昨天在台中市梧棲區過斑馬線時遇紅燈沒讓車，駕駛質疑「行人就能為所欲為...

苗縣後龍好望角雜草火災 首度出動直升機空中滅火

元宵過後掃墓掛紙是客家族群習俗，但平常日要上班工作，民眾多利用周六、日前往墓地祭拜祖先。苗栗縣境近來因民眾掃墓焚燒紙錢或...

彰化民宅火警2人受困！警消緊急電話聯繫引導 救出時意識模糊

彰化市彰水路一棟5樓透天厝民宅上午8點多發生火警，屋內三人一人自行逃出，但有兩名男子受困，彰化消防局獲報後派人前往搶救，...

基隆霸凌案3打1 謝國樑：少年事件處理法助長少年罪犯

基隆市某國中傳出學生霸凌事件，3名學生在校外附近一處工地，分別持工地大門、掃把猛砸一名學生，疑先前肢體碰觸到對方發生誤會...

台東懷第6胎孕婦家中OHCA 義消丈夫CPR、救護隊接力救2命

台東1名26歲許姓孕婦因後天心臟問題，去年在家突倒下OHCA（到院前心肺功能停止），義消丈夫見狀立即搶救，並通報119救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。