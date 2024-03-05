竹市變電箱遭惡意塗鴨 「公主、刺客」落網下場GG了

本報日前拍下新竹市東區東大路、北大路口旁台電變電箱遭塗鴉客惡意塗鴉，寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等詭異字樣，獲警方高度重視，經警方調閱監視器追查，查出涉案者謝男、董男及詹女3人趁深夜塗鴉，20多歲年輕男女喜好塗鴉，竟在公共電箱隨意塗上自己的網路代號，後續將依刑法毀損罪移送新竹地檢署偵辦。

新竹市警方本月2日看到本報即時新聞報導，指東區東大路、北大路口旁台電變電箱遭塗鴉客惡意塗鴉，寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣，同時也獲台電公司提出刑法毀損罪告訴，轄區第二分局立即組成專案小組偵辦。

經調閱監視器循線追查，發現「塗鴉怪客」為2男1女趁2月22日深夜1點多前往該處變電箱持噴漆作案，分別噴上「雪糕刺客」、「追高俠」、「累累公主」字樣，做案後隨即逃離現場。警方依據相關畫面於24小時內查明嫌疑人身分為謝男、董男及詹女並通知到案說明。

涉案的3名年輕男女都才20多歲，平時喜好塗鴉創作，曾經在高雄、台南等處塗鴉犯案，已是累犯。據了解3人雖已有毀損前科，但仍罰不怕，持續到街頭公設作畫，破壞市容。

台電新竹區處也對變電箱塗鴉惡搞防不勝防，光是去年就通報有20件，呼籲民眾不要塗鴉，已經構成毀損公物，若有發現塗鴉請立刻通報警方或台電新竹區處處理。