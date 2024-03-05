聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市變電箱遭惡意塗鴨 「公主、刺客」落網下場GG了
本報日前拍下新竹市東區東大路、北大路口旁台電變電箱遭塗鴉客惡意塗鴉，寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等詭異字樣，獲警方高度重視，經警方調閱監視器追查，查出涉案者謝男、董男及詹女3人趁深夜塗鴉，20多歲年輕男女喜好塗鴉，竟在公共電箱隨意塗上自己的網路代號，後續將依刑法毀損罪移送新竹地檢署偵辦。
新竹市警方本月2日看到本報即時新聞報導，指東區東大路、北大路口旁台電變電箱遭塗鴉客惡意塗鴉，寫上「累累公主」、「雪糕刺客」等字樣，同時也獲台電公司提出刑法毀損罪告訴，轄區第二分局立即組成專案小組偵辦。
經調閱監視器循線追查，發現「塗鴉怪客」為2男1女趁2月22日深夜1點多前往該處變電箱持噴漆作案，分別噴上「雪糕刺客」、「追高俠」、「累累公主」字樣，做案後隨即逃離現場。警方依據相關畫面於24小時內查明嫌疑人身分為謝男、董男及詹女並通知到案說明。
涉案的3名年輕男女都才20多歲，平時喜好塗鴉創作，曾經在高雄、台南等處塗鴉犯案，已是累犯。據了解3人雖已有毀損前科，但仍罰不怕，持續到街頭公設作畫，破壞市容。
台電新竹區處也對變電箱塗鴉惡搞防不勝防，光是去年就通報有20件，呼籲民眾不要塗鴉，已經構成毀損公物，若有發現塗鴉請立刻通報警方或台電新竹區處處理。
新竹市警察局第二分局分局長林炎巨呼籲，未經所有權人同意，擅自在外塗鴉為觸法行為，相關單位在恢復原狀後亦會向行為人求償，提醒塗鴉客勿以身試法，以免得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言