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24歲男代友人討公道持刀夜闖民宅 6旬屋主及妻遭砍扭打一團
住新北市新店區的65歲林男與57歲莊女夫妻今天凌晨睡夢中突然聽到客廳有聲音，林男起身查看發現24歲陳男持刀闖入屋內，雙方發生扭打導致林男手臂刀傷、莊女雙手刀傷，所幸並無大礙，警方獲報趕抵將陳男逮捕。陳男供稱懷疑女性友人被林男女婿鄧男欺負才來討公道，詢後被依殺人未遂罪嫌送辦。
據了解，陳姓男子的女性友人疑因遭人騷擾欺負向陳男哭訴，陳男聽聞後氣憤不已，今天凌晨3時許持水果刀來到疑似騷擾女子的鄧男家中欲討公道。此時屋內65歲林男及57歲莊女夫妻當時正在睡夢中，聽聞客廳有聲響頓時驚醒起身查看，驚見陳男持刀闖入屋內，林男立即持棍棒與陳男對峙，雙方發生扭打衝突。
過程中林男手被及臉頰遭砍傷、莊女雙手掌有刀傷，陳男則是臉部撕裂傷，附近鄰居聽聞後前來協助，順利將陳男壓制。新店警方獲報後迅速趕抵將陳男逮捕，隨後由救護車將3人送醫，所幸皆無大礙。
陳男向警方供稱因女性友人被欺負才會來討公道，但林男與莊女皆表示不認識陳男。警方經深入調查後發現陳男是要找林男的女婿鄧男，但還未見到鄧男就被發現。警方將待陳男出院後依殺人未遂罪嫌將他移送法辦。
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