24歲男代友人討公道持刀夜闖民宅 6旬屋主及妻遭砍扭打一團

住新北市新店區的65歲林男與57歲莊女夫妻今天凌晨睡夢中突然聽到客廳有聲音，林男起身查看發現24歲陳男持刀闖入屋內，雙方發生扭打導致林男手臂刀傷、莊女雙手刀傷，所幸並無大礙，警方獲報趕抵將陳男逮捕。陳男供稱懷疑女性友人被林男女婿鄧男欺負才來討公道，詢後被依殺人未遂罪嫌送辦。

據了解，陳姓男子的女性友人疑因遭人騷擾欺負向陳男哭訴，陳男聽聞後氣憤不已，今天凌晨3時許持水果刀來到疑似騷擾女子的鄧男家中欲討公道。此時屋內65歲林男及57歲莊女夫妻當時正在睡夢中，聽聞客廳有聲響頓時驚醒起身查看，驚見陳男持刀闖入屋內，林男立即持棍棒與陳男對峙，雙方發生扭打衝突。

過程中林男手被及臉頰遭砍傷、莊女雙手掌有刀傷，陳男則是臉部撕裂傷，附近鄰居聽聞後前來協助，順利將陳男壓制。新店警方獲報後迅速趕抵將陳男逮捕，隨後由救護車將3人送醫，所幸皆無大礙。