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影／圍捕大作戰！白鼻心誤闖豐原市區 2警圍捕雙手慘遭咬傷

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

有動物在道路竄！一隻白鼻心突然出現在台中市豐原區豐原大道八段上，由於正值上班尖峰時刻，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾「圍捕」，白鼻心不配合狠咬警方雙手，造成許員左手手掌跟右手拇指掛彩，所幸白鼻心順利送到台中市野生動物保育學會，許員到院接種破傷風，避免野生動物病蟲害感染。

台中市豐原警分局豐原所員警許哲恩、王宥程今表示，上月29日早上8點多的上班尖峰時段，接獲民眾報案「馬路上有動物亂竄」，原來是一隻白鼻心不明原因跑到豐原大道八段上，在車道中驚嚇亂跑，用路人紛紛減速，甚至閃避，影響行車安全。

許哲恩戴手套、王宥程持毛巾分工進行「圍捕」，但白鼻心警戒心高，警方靠近就閃躲，甚至躲到停等紅燈的轎車下方，許逮住時機抱住白鼻心的上半身，慘遭白鼻心回馬槍狠咬左手手掌跟右手拇指，許忍痛與民眾合力圍捕救援，安置在紙箱，送交台中市野生動物保育學會進行檢查與安置照顧。

豐原所所長林樹鉉指出，警員許哲恩雙手遭白鼻心咬傷後立即到衛福部豐原醫院接種破傷風針劑，避免野生動物病蟲害感然；初步觀察，該隻白鼻心體重至少3、4公斤以上，相當敏捷，不排除有人為餵食。

豐原分局分局長林大為得知許員受傷，到所內慰問同仁，並呼籲民眾若在外發現有動物受困或受傷，可撥打台中市農業局野生動物救傷專線，電話：04-25272571或市民熱線1999諮詢，或撥打110專線。

一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供
一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供
一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供
一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供
一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供
一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供
一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供
一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供
一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供
一隻白鼻心上班時段出現在台中市豐原區豐原大道八段上，白鼻心驚嚇在車陣中亂竄，險象環生，員警許哲恩、王宥程戴手套、持毛巾與民眾合力「圍捕」。圖／讀者提供

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