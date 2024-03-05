影／高雄轎車闖紅燈撞飛機車騎士 驚險畫面曝

1輛白色轎車3月3日在高雄市大寮區超越雙黃線闖紅燈，路口撞上綠燈行駛的機車騎士，致機車騎士噴飛落地，身體多處受傷送醫，確實肇事原因由警方調查中。

白色轎車違規肇事影像，今天經貼上社群網路，林園警分局表示，是3月3日下午5時25分，發生在高雄市大寮區河堤路二段與光華路口的車禍，有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。