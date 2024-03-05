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影／高雄轎車闖紅燈撞飛機車騎士 驚險畫面曝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1輛白色轎車3月3日在高雄市大寮區超越雙黃線闖紅燈，路口撞上綠燈行駛的機車騎士，致機車騎士噴飛落地，身體多處受傷送醫，確實肇事原因由警方調查中。

白色轎車違規肇事影像，今天經貼上社群網路，林園警分局表示，是3月3日下午5時25分，發生在高雄市大寮區河堤路二段與光華路口的車禍，有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通，全案已依規定測繪、照相處理。

警方了解，66歲陳姓男子駕駛白色轎車，自河堤路二段北往南直行，因闖紅燈，撞上自光華路綠燈左轉的陳姓機車騎士（22歲），機車騎士倒地受傷，經送小港醫院搶救，身體多處受傷，雙方經酒測無酒精反應，待釐清確實肇事原因後也將對肇事者開罰。

高雄市大寮區車禍，白車轎車闖紅燈撞飛機車騎士，警方及時趕到車禍現場。圖／讀者提供
高雄市大寮區車禍，白車轎車闖紅燈撞飛機車騎士，警方及時趕到車禍現場。圖／讀者提供
高雄市大寮區車禍，白車轎車闖紅燈撞飛機車騎士。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄市大寮區車禍，白車轎車闖紅燈撞飛機車騎士。圖／擷取自社會事新聞影音

機車騎士 車禍 高雄市

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