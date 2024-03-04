貨車輪胎脫落撞死人 肇禍司機到案 稱不知途中輪胎脫落

基隆市阮姓男子今天下午在任職的貨運公司停車場，被同事發現倒地，已無呼吸心跳，送醫不治。因為一旁有脫落的電線，阮男身上又有黑色條狀傷痕，有人猜測是遭電擊，但醫師檢傷後排除。警方查出曾姓男子駕駛大貨車行進時，輪胎脫落擊中阮男致死。曾男今晚到案後，供稱行車途中不知輪胎脫落，開到修車場才發現。警方依過失致死罪嫌偵辦。

46歲阮男在貨運公司工作，今天下午1點43分同事發現他倒在公司停車場的角落，趕緊打「119」請求消防局救援，由救護車送往汐止國泰醫院急救，醫師3點30分宣告不治。

阮男任職的貨運公司在七堵區，停車場內還有停放貨櫃車。同事發現阮男倒地處有一條電纜線垂落，阮男身上又有道寬2、30公分的「黑色傷痕」，猜測阮是在除草時遭受電擊倒地，但醫護人員檢視阮男身上的傷痕，並非電擊造成。

警方調閱附近監視器，今天上午11點24分有輛大貨車經過阮男任職公司的停車場旁時，大貨車的輪胎脫落，滾向停車場擊中阮男。