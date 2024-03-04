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憾事！南市麻豆8旬老翁疑跌落自家魚塭溺斃

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市麻豆區晚間傳出憾事，1名8旬老翁疑失足跌落自家魚塭溺斃，警消獲報趕至已明顯死亡，詳細原因，警消報請檢方深入調查中。

意外發生在4日晚間6點多，麻豆區海埔里1處魚塭，據悉，該名約80歲的老翁與行動不便妻子、兒女同住，家人今天出門上班，到晚間返家均不見老翁，立即尋找，晚上6點多在自家魚塭內看到老翁浮在水面上，趕緊報案，南市消防局第2大隊、麻豆消防分隊出動5人前往搜救，將老翁打撈上岸，已死亡多時。

警消初步研判，老翁疑失足跌落魚塭，當時無人及時救援釀成憾事，將報請檢方持續釐清案情。

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台南麻豆晚間傳出8旬老翁疑跌落自家魚塭溺斃憾事。圖／民眾提供
台南麻豆晚間傳出8旬老翁疑跌落自家魚塭溺斃憾事。圖／民眾提供

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