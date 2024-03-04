憾事！南市麻豆8旬老翁疑跌落自家魚塭溺斃
台南市麻豆區晚間傳出憾事，1名8旬老翁疑失足跌落自家魚塭溺斃，警消獲報趕至已明顯死亡，詳細原因，警消報請檢方深入調查中。
意外發生在4日晚間6點多，麻豆區海埔里1處魚塭，據悉，該名約80歲的老翁與行動不便妻子、兒女同住，家人今天出門上班，到晚間返家均不見老翁，立即尋找，晚上6點多在自家魚塭內看到老翁浮在水面上，趕緊報案，南市消防局第2大隊、麻豆消防分隊出動5人前往搜救，將老翁打撈上岸，已死亡多時。
警消初步研判，老翁疑失足跌落魚塭，當時無人及時救援釀成憾事，將報請檢方持續釐清案情。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言