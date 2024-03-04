影／虎尾汽車暴衝撞倒多輛機車 1命危2人輕傷
雲林縣虎尾鎮市中心林森路1家自助餐廳附近巷口，今晚近6時許發生1起汽車疑似暴衝衝撞機車和行人的意外，1輛休旅車疑似暴衝，撞倒停在路邊的多輛機車，人車像被打保齡球一般撞倒，1人重傷意識不清，另兩人受傷，目擊者說，當時正逢購買晚餐的時間，許多機車和行人在巷口進出，失控的車輛猛力衝撞，許多人車閃避不及。
消防隊據趕趕往現場把3名傷患送醫，其中1人無呼吸、心跳，仍在搶救中，事發現場的人表示，當時不少人到鄰近餐館買餐，所以店家前停了不少機車，且也有不少人來來往往，大家沒想到車子會突然衝過來，太嚇人了。
店家前整排機車被撞倒，警方趕到初步了解，不排除是車輛暴衝失控釀禍，共造成3人分受輕重傷，消防隊指出，1名年約60歲男子，騎機車路過被撞倒，造成OHCA意識不清，送若瑟醫院搶救中，另有1名46歲呂姓女子，路過現場造成肢體擦傷、1名20歲邱姓男子坐在機車上等人也受傷，兩人傷勢輕微，肇事原因警方調查中。
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