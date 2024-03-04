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男子路邊除草離奇倒地...身留「黑色傷痕」非因電擊 竟是遭輪胎擊斃

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飛來橫禍！大貨車行駛輪胎脫落 擊中路旁除草男子致死

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市阮姓男子今天下午在任職的貨運公司停車場除草時，被同事發現倒地，已無呼吸心跳，送醫不治。因為一旁有脫落的電線，阮男身上又有黑色條狀傷痕，有人猜測是遭電擊，但醫師檢傷後排除。警方查出有輛行經實踐路的大貨車，輪胎脫落擊中阮男釀禍，並鎖定肇禍嫌疑人，晚間將帶回偵詢釐清案情。

46歲阮男在貨運公司工作，今天下午1點43分同事發現他倒在公司停車場的角落，趕緊打「119」請求消防局救援，由救護車送往汐止國泰醫院急救，醫師3點30分宣告不治。

阮男任職的貨運公司的停車場在七堵區實踐路大馬路旁，場內還有停放貨櫃車。同事發現阮男倒地處有一條電纜線垂落，阮男身上又有道寬2、30公分的「黑色傷痕」，猜測阮是在除草時遭受電擊倒地，但醫護人員檢視阮男身上的傷痕，並非電擊造成。

警方調閱附近監視器，發現阮男是被路過的貨櫃車脫落的輪胎擊中，比對後鎖定車輛，並已找到開車駕駛人，將帶回分局偵詢，釐清案情。

基隆市阮姓男子今天貨運公司停車場除草時倒地，送醫不治。警方查出有輛行經實踐路時輪胎脫落，擊中阮男釀禍，已鎖定肇禍嫌疑人帶回偵詢釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市阮姓男子今天貨運公司停車場除草時倒地，送醫不治。警方查出有輛行經實踐路時輪胎脫落，擊中阮男釀禍，已鎖定肇禍嫌疑人帶回偵詢釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市阮姓男子今天貨運公司停車場除草時倒地，送醫不治。警方查出有輛行經實踐路時輪胎脫落，擊中阮男釀禍，已鎖定肇禍嫌疑人帶回偵詢釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市阮姓男子今天貨運公司停車場除草時倒地，送醫不治。警方查出有輛行經實踐路時輪胎脫落，擊中阮男釀禍，已鎖定肇禍嫌疑人帶回偵詢釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝

停車場 醫師

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