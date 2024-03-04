「外勞清車斗清到哀哀叫」涉嫌仲介運輸和堆置廢棄物 3人被判刑

彰化縣潔安事業公司為合法一般事業廢棄物處理機構，為加快流程，未依規定添加速凝劑及充分除去水分，彰化縣融晉科技公司劉姓負責人明知不合格，仍仲介運到雲林縣冠林砂石行和冠融預拌混凝土公司的堆置場堆置，被中區環境督察大隊查獲砂石場滲出重金屬超標的汙水。彰化地方依共同犯廢棄物清理法，對融晉、冠融罰款並沒收犯罪所得，劉男有期徒刑1年8月，呂姓負責人父女分處有期徒刑2年3月、1年4月。可上訴。

判決書指出，中區督察大隊2020年5月到雲林縣冠林砂石行和冠融預拌混凝土公司的堆置場，採周邊水溝水樣化驗，發現含有鎘、鉻、銅、鉛、鋇、砷、硒、鐵、鎳、鋅和戴奧辛，其中銅、鐵、鎳、鋅超過放流水標準，溯源查出冠林、冠融兩家公司涉嫌堆置不合格人工粒料，粒料由彰化縣融晉劉姓負責人（46歲）仲介運來堆置。

偵辦過程中，劉嫌和冠林負責人呂嫌（57歲）、冠融負責人呂女（34歲）都承認收取潔安「推廣費」和運費，劉嫌拿收每噸1000元，抽150元，支付每噸850元給呂嫌父女，三人都辯稱不知潔安的人工粒料形同事業廢棄物，推稱是可回收再利用的工程材料。但依據呂嫌父女在Line群組對話稱「外勞也清斗子清到哀哀叫」、「司機哭著跟我說，今天的料太黏了。」冠林司機、員工都證 人工粒料因潮濕而黏斗、有氣味或臭味。