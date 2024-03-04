煞車不及肇禍！中和公車與2機車追撞 騎士乘客5人傷

新北市50歲李姓男子今天中午駕駛公車行經中和區中正路時，因煞車不及撞上前方騎乘重機的60歲張姓男子，此時後方騎乘機車的48歲王姓女子煞車不及再撞上公車。導致張男、王女及公車上3名乘客共5人受傷，其中公車乘客45歲陳女頭部撞擊傷目前於醫院觀察中，其餘皆為擦挫傷無大礙。車禍原因仍待警方調查。

據了解，台北客運橘5公車司機李姓男子，今天中午12時許駕駛公車自中和區中正路直行往土城方向行駛，行經中正路與錦和路口時，因煞車不及撞上同向前方由張男騎乘的重機，雙方發生碰撞後，後方騎乘機車的王女因煞車不及再追撞公車。