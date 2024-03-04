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煞車不及肇禍！中和公車與2機車追撞 騎士乘客5人傷
新北市50歲李姓男子今天中午駕駛公車行經中和區中正路時，因煞車不及撞上前方騎乘重機的60歲張姓男子，此時後方騎乘機車的48歲王姓女子煞車不及再撞上公車。導致張男、王女及公車上3名乘客共5人受傷，其中公車乘客45歲陳女頭部撞擊傷目前於醫院觀察中，其餘皆為擦挫傷無大礙。車禍原因仍待警方調查。
據了解，台北客運橘5公車司機李姓男子，今天中午12時許駕駛公車自中和區中正路直行往土城方向行駛，行經中正路與錦和路口時，因煞車不及撞上同向前方由張男騎乘的重機，雙方發生碰撞後，後方騎乘機車的王女因煞車不及再追撞公車。
警方及救護人員獲報趕抵現場，發現騎士張男、王女皆手腳擦挫傷，公車上3名乘客則在車上摔倒受傷，5人皆由救護車送醫。其中陳姓女子頭部受到撞擊傷，目前仍在醫院觀察中。警方對3名駕駛進行酒測均未喝酒，但這起車禍也占據現場1線車道，警方經測繪採證後於下午1時恢復現場通行，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查。
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