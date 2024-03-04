遊民疑言語衝突吸膠後殺人 老翁被砍16刀卻不報案就醫陳屍住處

台南市發生一起「離奇命案」，警方上個月20日接獲報案仁德區有獨居70歲賈姓男子多日未外出、住處傳出異味。警方前往查看發現他竟「身中多刀」、法醫推算「約死亡4天」；警方追查半個月昨晚找到涉案60歲陳姓遊民，他承認行凶，卻稱早在2月1日就發生，警方一個頭兩個大，雖至今還是沒找到作案菜刀，下午仍將陳嫌依殺人罪嫌移送地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押。

地方人士指出，警方起初調閱可能案發時間前後幾天監視器，卻找不到可疑人士出入，只好再擴大查訪，加大範圍調閱數百隻監視器畫面逐一查看，發現竟然早在2月1日陳姓男子就涉案，但死者「頭上被砍16刀沒有求救、不願報案也不願就醫」，諸多疑問都還待檢警釐清。

命案發生後地方議論紛紛。死者鄰居表示，住樓下的房客上個月初見死者很多天都沒有下樓、連大年初一、初二都沒看到人，趕緊報警。因為死者曾是「治安人口」，管區文賢派出所獲報當天有派員到場關切，但當時全身是傷的死者自稱「沒事」，拒絕就醫。

直到上月24日樓下房客又很多天不見死者，感覺異樣上樓關切，發現已死亡並全身發黑也發出惡臭。法醫昨天相驗，他的頭上有多達16處傷口。

警方找到凶嫌衣服沾染血跡的監視器畫面，陳嫌昨天到案後承認犯案，供稱2月1日因雙方起口角，他吸食強力膠一時衝動失控，拿起菜刀砍向對方，見對方全身是血倒地以為死了，趕緊逃逸，得知過了半個月才身亡也覺得很意外。

歸仁警分局指出，陳男在案發後即行蹤不明，研判涉嫌重大，初步調查，陳男因與死者疑似發生言語衝突，在吸食強力膠後，持菜刀朝死者頭部猛砍多刀後逃逸。

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