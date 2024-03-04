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花蓮市萬壽大排遭傾倒油汙 環保局溯源清查抓不肖人士

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市萬壽大排是市區重要排水系統，廢水會排入美崙溪流向大海。有民眾發現大排裡出現黑色廢油，懷疑有人惡意傾倒，利用1999縣民熱線投訴，市公所今天前往查看發現確實有油汙，請權管單位處理。環保局表示，將檢驗油汙成分並溯源清查，要抓出亂倒廢油的人，後續依相關環保法令處置。

市公所指出，昨天接獲縣民及里長通報，在萬壽雨水大排發現大片廢油，疑似有民眾隨意傾倒，市長魏嘉彥立即派工程隊前往勘查，並交由權管單位縣府及環保局稽查取締。

魏嘉彥今天前往查看，發現仍有廢油浮於水面，疑似有二次傾倒的情況，現場更飄著陣陣油臭味，他指示工程隊嚴加巡視，同時請環保局早日徹查廢油來源，並給予嚴厲懲戒。

環保局水汙染防治科長彭如秀指出，第一時間派人勘查，在大排水面上可看見黑色油汙，不過沒發現有人傾倒的行為，已在現場架設監視器，將持續監控油汙排出情形，並在渠道理設置攔油設施，避免廢油持續流進美崙溪。

彭如秀說，現在主要工作是往大排上下游尋找源頭，以及確認汙染源，但化驗需要2到3周，油品複雜度高的話可能要更久的時間。至於罰則部份，除了「廢棄物清理法」開罰，如廢油已嚴重汙染水體，也可依「水汙染防治法」處罰，不過需視調查結果才能選擇合適的法條懲處。

魏嘉彥表示，美崙溪是花蓮主要河川，溪流中有許多魚蝦共存，兩旁溪畔是花蓮民眾休憩散步去處。請民眾發揮公德心，切勿將廢棄物、垃圾及汙油隨意傾倒至溪流或排水溝渠，不但影響生態環境及美觀，也可能排水不及造成淹水的災害。

若民眾發現有不肖人士任意傾倒廢棄物，可立即通報縣府1999縣民熱線或市公所報馬仔系統，另可尋求附近里鄰長、里幹事協助舉報。

花蓮市長魏嘉彥（右）今天前往萬壽大排查看，發現仍有廢油浮於水面，疑似有二次傾倒的情況，現場更飄著陣陣油臭味，請環保局早日徹查廢油來源。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（右）今天前往萬壽大排查看，發現仍有廢油浮於水面，疑似有二次傾倒的情況，現場更飄著陣陣油臭味，請環保局早日徹查廢油來源。圖／花蓮市公所提供
花蓮萬壽大排出現黑色油汙，環保局已在現場架設監視器，將持續監控油汙排出情形，並在渠道理設置攔油設施，避免廢油持續流進美崙溪。圖／花蓮市公所提供
花蓮萬壽大排出現黑色油汙，環保局已在現場架設監視器，將持續監控油汙排出情形，並在渠道理設置攔油設施，避免廢油持續流進美崙溪。圖／花蓮市公所提供
有民眾發現花蓮市萬壽大排裡出現黑色廢油，通報市公所，縣府環保局表示，將檢驗油汙成分並溯源清查，要抓出亂倒廢油的人。圖／花蓮市公所提供
有民眾發現花蓮市萬壽大排裡出現黑色廢油，通報市公所，縣府環保局表示，將檢驗油汙成分並溯源清查，要抓出亂倒廢油的人。圖／花蓮市公所提供

廢棄物 花蓮

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