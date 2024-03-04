影／建築董座雇清潔工打掃 他螞蟻搬家偷百瓶高檔紅酒賣

高雄市一名知名建築業的董座旗下員工去年7月雇用劉姓清潔工定期至其置產的豪宅打掃，未料劉覬覦屋內高檔紅酒及高粱，9月起以螞蟻搬家方式，偷走各式高檔紅酒百餘瓶及高粱酒等共約155瓶，約市值200萬，拿至收購老酒業者變現逾16萬，後員工發現報警，警方昨深夜逮獲劉男，找回115瓶酒。

警方調查，一名建築業老闆在左營區新莊一路大樓豪宅置產，因不常住在該處，於是請張姓員工雇用清潔工至豪宅打掃；張去年7月在臉書登廣告，劉姓男子（36歲）前來應徵，張囑咐劉一周約打掃2次即可。

未料，劉打掃後見董座豪宅內酒櫃擺滿各式高檔紅酒及金門紀念高粱酒，起了盜心；9月起，露出狐狸尾巴，陸續以螞蟻搬家方式偷酒，並拿去鼓山區專門蒐購老酒之處變現。

由於劉男偷酒時，每次只偷數瓶，張男幫董座巡視豪宅時，未即時發現；直到2月27日，劉打掃房屋後，心一橫，乾脆將剩下的高檔酒全數搬空，張進入豪宅查看時，赫見酒櫃內滿滿的酒竟不翼而飛，老闆損失至少逾200萬，隨即報警。

轄區左營警分局警方接獲報案追查，發現劉最後一次竊酒後搭計程車離去，先前往中華一路上一家老酒收購行賣酒變現，隨後到高鐵左營站後下車離去。

警方立即趕赴該家老酒收購行，當場起獲失竊的各式高檔紅酒105瓶、三節高粱配酒11瓶、5公升金門大高酒2罈以及金門陳高禮盒1盒等贓物。

警方查出劉男身分，發現劉因涉詐欺案經桃園地檢署於1月22日發布通緝中，循線查知劉出現在台中市北屯區，3月3日北上後，深夜11時許，在北屯區總站夜市緝獲劉男。

劉坦承偷竊被害人的高檔酒155瓶，因警方僅追出115瓶，懷疑部分酒被劉暗槓喝光，或者拿至台中夜市變賣；由於劉有詐欺身分，警方先將他解送桃園地檢歸案；另依竊盜罪將他函送偵辦，老酒收購行業者收贓部分另依贓物罪，函送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康