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桃園這路口奇葩設計斑馬線竟遇牆 網諷霍格華茲入口

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

台灣被稱「行人地獄」不是假的！桃園市中壢區高鐵南路三段、中正路三段交叉口，兩端行人斑馬線遇到高鐵分隔島竟是「一堵牆」，即便想「跨欄」，還要小心踏空水 溝，網友熱議撻伐、諷刺說，「我太難了！」、這邊是霍格華茲台灣的入口啦，還是「我們當行人的一定要身懷絕技」，一定要叫地方官來示範一下。

台灣迄今經常頻傳大人或小孩走在行人斑馬線，被撞車禍事故層出不窮，行人斑馬線貫穿道路分隔島早已是常態，不過中壢區台31線高鐵南路三段、中正路三段路口的高鐵下方分隔島，行人斑馬線還是不通，一名網友在「路上觀察學院」貼文分享，對此無法理解，直說「行人該如何是好？」，該路口奇葩設計，引起網友熱議撻伐。

記者實地查訪，這個路口為台31線高鐵南路、中正路交叉口，路幅橫跨台31線距離寬，竟發現行人斑馬線終點竟是水泥護欄，民眾不繞至快車道，就要「跨欄」，尤其分隔島圍牆內還有水溝，暗藏危險，否則不慎踏空會出事。

該路口附近商家表示，當初高鐵蓋完之後，高鐵南路、中正路口的兩邊分隔島，與斑馬線都沒打通，該路口經常出車禍，民眾都要走在快車道十分危險，有一邊近年打通，另一邊分隔島還要跨欄或繞道，險象環生，希望道路單位趕快打通，維護行人安全。

公路局北區養護工程分局中壢工務段長陳群仁表示，該路口的北側行人斑馬線在2021年打通高鐵南路分隔島，供行水通行，目前南側玟馬線分隔島還沒打通，該段將盡快與高鐵公司、台電協調，打通分隔島設施避讓，希望在4月底之前完成，讓用路人在兩側都安全通行。

中壢區高鐵南路 三段、中正路三段交叉口行人斑馬線遇到高鐵分隔島，竟然不通，網友熱議撻伐。記者曾增勳／攝影
中壢區高鐵南路 三段、中正路三段交叉口行人斑馬線遇到高鐵分隔島，竟然不通，網友熱議撻伐。記者曾增勳／攝影
中壢區高鐵南路 三段、中正路三段交叉口行人斑馬線遇到高鐵分隔島，竟然不通，網友熱議撻伐。記者曾增勳／攝影
中壢區高鐵南路 三段、中正路三段交叉口行人斑馬線遇到高鐵分隔島，竟然不通，網友熱議撻伐。記者曾增勳／攝影
中壢區高鐵南路 三段、中正路三段交叉口行人斑馬線遇到高鐵分隔島，竟然不通，網友熱議撻伐。記者曾增勳／攝影
中壢區高鐵南路 三段、中正路三段交叉口行人斑馬線遇到高鐵分隔島，竟然不通，網友熱議撻伐。記者曾增勳／攝影
中壢區高鐵南路 三段、中正路三段交叉口行人斑馬線遇到高鐵分隔島，竟然不通，網友熱議撻伐。記者曾增勳／攝影
中壢區高鐵南路 三段、中正路三段交叉口行人斑馬線遇到高鐵分隔島，竟然不通，網友熱議撻伐。記者曾增勳／攝影

行人地獄 高鐵

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