影／恐怖直擊！國3竹山南雲段3車連環撞 網熱議

國道3號南雲交流道昨發生「連環撞」車禍，一輛銀色轎車才剛開上國道，一輛休旅車就從其左後方跨越槽化線追撞，銀車被撞後暴衝撞上內側車道行駛中車輛；銀車後方駕駛恐怖直擊，將事發全程PO上網，引發熱議。警方今表示，該事故釀3人傷，經測均無酒駕，詳細肇因仍待進一步調查釐清。

臉書「爆料公社」分享網友直擊「連環撞」車禍的行車記錄器影片，該貼文指出，她到南投賞花，但回程行經竹山南雲交流道時，目睹車禍慘況，而因她就在挨撞車輛的後方是目擊者，而其行車記錄器也拍下事發過程，因此特別提供相關畫面，協助公路警察了解車禍狀況，她也大呼當時「驚險一瞬間」。

而其行車記錄器影片清楚拍下，她跟著車流開上了南雲交流道，不過才開上國道沒多久，她與前方的銀色轎車還沒能跨越槽化線，左後方突竄出一輛灰色休旅車直接穿越槽化線追撞前方銀車，銀車被撞後瞬間失控，暴衝滑向最內側的超車道，原本開在超車道的一輛轎車閃避不及，雙方也發生碰撞，造成3車連環撞事故。

由於，該連環撞事故過程太驚險，引發網友熱議，不少人留言表示「太誇張」、「原PO差一點就是受害者」，並痛批「三寶」；也有人懷疑休旅車駕駛睡著了或滑手機、撿手機等，甚至狠酸是「真人版跑跑卡丁車」、「假日三寶多，少出門比較好」、「不靠法律收了三寶，總有一天會被三寶收走」等。