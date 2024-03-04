快訊

中職／PS網羅兩位南韓美女 峮峮第一時刻追蹤新成員

大咖歌后竟爆出「女兒與媽先後交往同一男」 舊愛變繼父

有房就不怕沒錢養老？一實例看如何不落入窮得只剩房子的窘境

后里祖孫拾金不昧 印尼移工2萬3千多元失而復得

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名印尼籍移工日前到台中后里遊玩，騎租賃自行車行經麗寶Outlet時不慎遺落皮夾，一對祖孫路過發現，送交台中市警局大甲分局月眉派出所招領，移工重要的身分證件、金融卡及2萬3000多元現金失而復得，他很感激，也大讚台灣人的熱心與善良。

尋獲遺失皮夾的是月眉民防分隊洪姓小隊長的孫子洪姓男童，他與爺爺返家路上，他眼尖瞥見路邊一只黑色物品，馬上提醒爺爺下車查看，才發現是裝有身分證件及大筆鈔票的皮夾，立即送到月眉派出所。

交給值班員警黃昱翊清點皮夾內容物後，透過健保卡資料迅速聯繫上失主移工，告知到派出所領回，最後順利物歸原主。移工抵達派出所時仍顯焦慮，他才來台工作不到半年，因不諳中文，只好循原路找尋，幸好沒多久即接到警方來電，尋回重要的身分證件、金融卡，以及來台辛苦賺取的薪水，放下心中大石。

月眉派出所長謝明勲表示，洪姓小隊長為民防資深小隊長，長年來為地方治安無私奉獻，不遺餘力，更稱讚洪姓男童，這次祖孫倆拾金不昧，正是急公好義的薪火相傳。

一名印尼籍移工到台中后里遊玩，不慎遺落皮夾，一對祖孫路過發現，送交台中市政府警察局大甲分局月眉派出所招領。圖／警方提供
一名印尼籍移工到台中后里遊玩，不慎遺落皮夾，一對祖孫路過發現，送交台中市政府警察局大甲分局月眉派出所招領。圖／警方提供

民防 移工 身分證

延伸閱讀

台中后里爺孫拾金不昧 移工找回皮夾大讚台灣人情味

后里甜點師傅王若安展孝心 為外婆設計減糖又軟牛軋糖

影／泰安櫻花季開跑花滿開 遊客湧進最美派出所旁賞花

版面該換色了！超狂「黃金風鈴木」接力報到 后里綿延「數公里黃金龍」壯觀要朝聖

相關新聞

高雄高二生不明原因墜樓身亡 校方曝學生近況無異常

高雄大寮區某工商學校今日上午9點左右，傳出學生墜樓意外，一名就讀該校二年級餐飲科男學生自教學大樓5樓墜落至1樓，經送醫搶...

高雄某工商傳男學生墜樓 送醫搶救不治頂樓留白色制服

高雄大寮區某工商學校傳出學生墜樓意外，據了解，就讀高三餐飲科一名男同學上課時不見人影，上午9時12分許學校一棟大樓傳出一...

大義滅親 兄兩度偷拍洗澡 妹堅持提告到底

新北市中和一名男子，去年3月為滿足個人性慾，竟然異想天開，在自家浴室裝設外型如骰子的微型行車記錄器，偷拍親妹妹洗澡；同年...

后里祖孫拾金不昧 印尼移工2萬3千多元失而復得

一名印尼籍移工日前到台中后里遊玩，騎租賃自行車行經麗寶Outlet時不慎遺落皮夾，一對祖孫路過發現，送交台中市警局大甲分...

男北上求職遭打死被棄屍 警民捐棺與骨灰罐助家屬圓滿後事

花蓮28歲簡姓男子過去疑加入桃園陣頭，犯錯慘遭打死，犯嫌想將他送回故鄉，可能不清楚地理位置，載到蘇花路廊東澳段，離宜花交...

越南逃逸移工「跑酷」躲警又「水遁」追捕驚險畫面曝光

高雄仁武警分局鳥松分駐所昨天下午盤查鄭姓逃逸移工，鄭男擔心遭遣返，一路騎車逃逸3公里，摔車後又當街「跑酷」躲警，最後跳入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。