后里祖孫拾金不昧 印尼移工2萬3千多元失而復得
一名印尼籍移工日前到台中后里遊玩，騎租賃自行車行經麗寶Outlet時不慎遺落皮夾，一對祖孫路過發現，送交台中市警局大甲分局月眉派出所招領，移工重要的身分證件、金融卡及2萬3000多元現金失而復得，他很感激，也大讚台灣人的熱心與善良。
尋獲遺失皮夾的是月眉民防分隊洪姓小隊長的孫子洪姓男童，他與爺爺返家路上，他眼尖瞥見路邊一只黑色物品，馬上提醒爺爺下車查看，才發現是裝有身分證件及大筆鈔票的皮夾，立即送到月眉派出所。
交給值班員警黃昱翊清點皮夾內容物後，透過健保卡資料迅速聯繫上失主移工，告知到派出所領回，最後順利物歸原主。移工抵達派出所時仍顯焦慮，他才來台工作不到半年，因不諳中文，只好循原路找尋，幸好沒多久即接到警方來電，尋回重要的身分證件、金融卡，以及來台辛苦賺取的薪水，放下心中大石。
月眉派出所長謝明勲表示，洪姓小隊長為民防資深小隊長，長年來為地方治安無私奉獻，不遺餘力，更稱讚洪姓男童，這次祖孫倆拾金不昧，正是急公好義的薪火相傳。
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