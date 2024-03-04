高雄高二生不明原因墜樓身亡 校方曝學生近況無異常
高雄大寮區某工商學校今日上午9點左右，傳出學生墜樓意外，一名就讀該校二年級餐飲科男學生自教學大樓5樓墜落至1樓，經送醫搶救仍宣告不治。校方表示，該名學生在校表現正常，近日也無異常表現，不清楚墜樓原因，警方也正在調查，並報請檢察官相驗確認死因。
高雄市大寮區某工商許姓二年級餐飲科學生，今日上第一節實習課中途說要上廁所，因遲未返回教室上課，經同學向老師反映後，校方發現許生自教學大樓五樓墜落，緊急送醫搶救仍宣告不治。
據許生導師表示，該生家裡除父母外，還有一位哥哥，在校表現正常良好，個性溫和寡言，近日並無異常現象，開學迄今也無異常缺曠課。
目前校方已召開危機小組會議，啟動通報等，學務主任及導師均前往醫院探視關懷，並已通知家長到醫院。目前尚不清楚許生墜樓原因，但為維護其他學生心緒，該校輔導處啟動班級輔導及減壓團體輔導，也會全力協助家屬善後。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言