高雄高二生不明原因墜樓身亡 校方曝學生近況無異常

高雄大寮區某工商學校今日上午9點左右，傳出學生墜樓意外，一名就讀該校二年級餐飲科男學生自教學大樓5樓墜落至1樓，經送醫搶救仍宣告不治。校方表示，該名學生在校表現正常，近日也無異常表現，不清楚墜樓原因，警方也正在調查，並報請檢察官相驗確認死因。

高雄市大寮區某工商許姓二年級餐飲科學生，今日上第一節實習課中途說要上廁所，因遲未返回教室上課，經同學向老師反映後，校方發現許生自教學大樓五樓墜落，緊急送醫搶救仍宣告不治。

據許生導師表示，該生家裡除父母外，還有一位哥哥，在校表現正常良好，個性溫和寡言，近日並無異常現象，開學迄今也無異常缺曠課。

目前校方已召開危機小組會議，啟動通報等，學務主任及導師均前往醫院探視關懷，並已通知家長到醫院。目前尚不清楚許生墜樓原因，但為維護其他學生心緒，該校輔導處啟動班級輔導及減壓團體輔導，也會全力協助家屬善後。

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