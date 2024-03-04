男北上求職遭打死被棄屍 警民捐棺與骨灰罐助家屬圓滿後事

花蓮28歲簡姓男子過去疑加入桃園陣頭，犯錯慘遭打死，犯嫌想將他送回故鄉，可能不清楚地理位置，載到蘇花路廊東澳段，離宜花交界剩下40公里就棄屍。簡男出身單親家庭，家中經濟困難，無法辦理葬禮，經親友向民代求助警方，花蓮吉安警分局協同義警前往慰問，圓滿逝者後事。

回顧案情，簡男1月開始失聯，1月26日宜蘭縣警察局蘇澳分局獲報，蘇花公路蘇澳段發現一具無名男屍倒在20公尺邊坡，經調查發現死者就是簡男。

經警方調查，簡男於去年底至桃園求職，入職一間掛名人力公司而實為陣頭的組織，疑似遭其他組織成員用球棒毆打致死。陣頭成員見犯下大錯，想說至少將死者送回故鄉，連夜開車載到東部，疑似不清楚宜花交界處，便棄屍蘇花路公路東澳段，警方透過監視器畫面鎖定車輛，追查偵破。

據了解，簡男母親、藍姓婦人為單親媽媽，獨居在花蓮市，與二兒子、三兒子簡男均有身心障礙疾病。藍婦得知兒子過世噩耗傷心欲絕，但家中經濟狀況困頓，無力幫兒子妥善辦理後事，家住吉安鄉的親友透過花蓮縣副議長徐雪玉向警方求助。

吉安警分局長吳思翰得知後，聯繫長期熱心公益的吉安義警第二中隊，該隊幹事彭麗華前往實地了解藍家狀況，確實急需幫助處理葬禮事宜，告知隊上顧問團主席李盟德，李也毫不猶豫的表示會捐贈資金協助藍家處理簡男後事。

吉安義警第二中隊中隊長羅均順今天與幹事余桂蓮，會同吳思翰前往慰問，捐贈棺木與骨灰罐給藍婦，希望能圓滿完成逝者後事，讓藍家相當感動，感謝各界的善舉。