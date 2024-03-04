越南逃逸移工「跑酷」躲警又「水遁」追捕驚險畫面曝光

高雄仁武警分局鳥松分駐所昨天下午盤查鄭姓逃逸移工，鄭男擔心遭遣返，一路騎車逃逸3公里，摔車後又當街「跑酷」躲警，最後跳入附近排水溝「水遁」，無奈最後仍被員警發現，乖乖上案被逮，警方問詢後，今依法移送移民署收容。

警方表示，昨下午5時許，鳥松分駐所員警巡邏行經鳥松區水管與神農路時，見鄭姓男騎士停等紅燈時違規越線，查詢車牌已逾檢註銷，員警隨即上前攔查。

但鄭男見員警上前，卻加足油門逃逸，警方在後方鳴笛示意停車他也不理，一路逃逸3公里後，在大寮區民族、民昌街口自摔，仍負傷與員警當街上演「跑酷」，最後跳入附近排水溝中「水遁」藏匿。

不過，鄭男跳入大排過程都被民眾目擊，民眾見員警抵達，隨即直指鄭男藏匿地點，最後等支援警力抵達，鄭男見躲不過，才乖乖上岸被逮。