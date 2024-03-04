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疲累駕駛惹禍？ 台1線曳引車失控騎上分隔島撞飛路桿

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

台1線苗栗後龍路段122.5K處，今天清晨5點半左右，1輛載運鋼捲的曳引拖板車，由南往北行駛，行經該路段時，駕駛疑疲累恍神導致車輛失控騎上中央分隔島，撞斷路燈桿及路樹才煞停，鄭姓駕駛受輕傷，意識清楚，由救護人員跟警方人員合力將他移下車送醫治療，所幸未波及其他車輛，確切肇事原因還待警方調查。

轄區竹南警分局接獲報案立即派遣員警到場處理，發現該輛曳引車跨越中央分隔島，最後撞上路樹後動彈不得。經了解48歲鄭男駕駛曳引車北上準備卸貨，自台61線轉台1線北上行駛，於122公里處不明原因衝上分隔島，車頭跨越南下內側車道，且造成路樹、路燈桿斷裂，其中被撞斷路燈桿還彈落在南下車道上；鄭男手腳擦挫傷由救護人員送往醫院治療，酒測值為零，肇事原因有待釐清。

事發後，現場由員警實施疏導管制，並保持安全通行，實施拖吊作業；警方呼籲長途駕駛車輛，應事先檢查車輛，並注意身體精神狀況，做適度休息，以防止事故發生，保障全體用路人行車安全。

被撞斷路樹及路燈桿還彈落在南下車道上，影響南下車道通行。圖／警方提供
被撞斷路樹及路燈桿還彈落在南下車道上，影響南下車道通行。圖／警方提供
肇事曳引車騎上中央分隔島，最後撞上路樹動彈不得，車頭跨越南下內側車道。圖／民眾提供
肇事曳引車騎上中央分隔島，最後撞上路樹動彈不得，車頭跨越南下內側車道。圖／民眾提供
肇事曳引車騎上中央分隔島，最後撞上路樹動彈不得，車頭跨越南下內側車道。圖／警方提供
肇事曳引車騎上中央分隔島，最後撞上路樹動彈不得，車頭跨越南下內側車道。圖／警方提供

路樹 車道

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