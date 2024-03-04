高雄某工商傳男學生墜樓 送醫搶救不治頂樓留白色制服
高雄大寮區某工商學校傳出學生墜樓意外，據了解，就讀高三餐飲科一名男同學上課時不見人影，上午9時12分許學校一棟大樓傳出一聲巨響，有人發現該名學生倒臥在大樓一樓血泊中，經送醫搶救宣告不治；警方和校方人員發現頂樓樓梯間留有餐飲科學生穿的白色制服。
林園警分局指出，今天上午9時12分許接獲通報，指大寮區某工商學校有人墜樓意外，警方趕往現場處理，墜樓學生被救護車送醫搶救，因傷重宣告不治，警方和校方人員在頂樓樓梯間發現該名學生遺留的白色制服，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入。
由於學生墜樓身亡，警方正調查事發原因，並將報請檢察官相驗，以查明死因。
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