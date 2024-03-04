快訊

發錢了！新制勞退分紅今入帳 逾半數勞工分配超過2萬元

堅持「碰撞」和「撞船」不同 管碧玲：我不是棄車保帥的人

出國慘遇桃機歲修！旅客苦等4小時「航班被取消」氣轟：家人在仙台等我

高雄某工商傳男學生墜樓 送醫搶救不治頂樓留白色制服

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄大寮區某工商學校傳出學生墜樓意外，據了解，就讀高三餐飲科一名男同學上課時不見人影，上午9時12分許學校一棟大樓傳出一聲巨響，有人發現該名學生倒臥在大樓一樓血泊中，經送醫搶救宣告不治；警方和校方人員發現頂樓樓梯間留有餐飲科學生穿的白色制服

林園警分局指出，今天上午9時12分許接獲通報，指大寮區某工商學校有人墜樓意外，警方趕往現場處理，墜樓學生被救護車送醫搶救，因傷重宣告不治，警方和校方人員在頂樓樓梯間發現該名學生遺留的白色制服，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入。

由於學生墜樓身亡，警方正調查事發原因，並將報請檢察官相驗，以查明死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市大寮區某工商今天上午傳出男學生墜樓意外，經送醫搶救不治。（示意圖）記者石秀華／攝影
高雄市大寮區某工商今天上午傳出男學生墜樓意外，經送醫搶救不治。（示意圖）記者石秀華／攝影

制服 救護車 生命線

延伸閱讀

影／高雄娃娃機台主森七七了！ 貼文要「找兩位可愛小朋友」

台積電高雄2奈米廠用電增3成 等同22座大巨蛋屋頂發電

高雄姊妹淘機車雙載 後座沒戴安全帽被警攔查害慘2人

高雄婦將丈夫5萬救命錢放車廂 竊賊秒偷走打電玩花光

相關新聞

高雄某工商傳男學生墜樓 送醫搶救不治頂樓留白色制服

高雄大寮區某工商學校傳出學生墜樓意外，據了解，就讀高三餐飲科一名男同學上課時不見人影，上午9時12分許學校一棟大樓傳出一...

跆拳小將奪牌後沒車搭 拖行李走5公里⋯警熱心護送返家

桃園市大園區一名15歲黃姓少年，昨晚從台南參加跆拳道比賽回來，回到學校後因時間太晚攔不到計程車，便打算拖著行李一路走回家...

影／高雄娃娃機台主森七七了！ 貼文要「找兩位可愛小朋友」

高雄市鳳山區青年路二段一處夾娃娃機店傳竊案，台主調監視器發現，竊賊竟是兩名讀國小的小男生，兩人個頭嬌小，其中一人搬板凳拿...

水族箱短路釀大火延燒隔壁倉庫 貨運業者得賠2202萬

高雄市鳥松區1家貨運行及隔壁倉庫6年前遭祝融，雖無人傷亡，但財損嚴重，消防局鑑定起火點為貨運行水族箱設備短路釀災，貨運公...

與女友爭吵 新竹男氣憤火攻對方住處遭判刑

新竹一名21歲葉姓男子去年與李姓前女友因細故發生爭執，葉氣憤難耐，竟持打火機怒燒李女衣物，結果導致火勢蔓延，所幸房東及時...

相機行老闆扮柯南 警民合作偵破獲侵占案

陳姓男子2月22日到台南市安平區觀賞花燈，不慎將名牌高價位相機放在會場石椅上忘記帶回後，王姓男子涉嫌侵占相機，王還拿到相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。