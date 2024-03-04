聽新聞
test
0:00 / 0:00
與女友爭吵 新竹男氣憤火攻對方住處遭判刑
新竹一名21歲葉姓男子去年與李姓前女友因細故發生爭執，葉氣憤難耐，竟持打火機怒燒李女衣物，結果導致火勢蔓延，所幸房東及時撲滅，未釀成傷亡；新竹地院審理終結，將葉男依放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪判刑6月。
法官調查，葉男與李女為前男女朋友，二人因細故發生爭執，去年4月15日凌晨4點35分，葉男以自備打火機點燃李女所有放置於住處衣物，火勢延燒燒燬南側牆面靠東側上方冷氣機外殼、書桌椅墊，所幸房東接獲通知，及時將火撲滅。
法官審理時，葉男稱，他原本只是想把衣服弄壞，而且因為當時剛洗完澡，浴室地板是濕的，所以才沒有在浴室裡燒，燒之前怕會起火，就放在浴室門口，想說若真的不小心起火，可以馬上滅火，但後來黑煙越來越大，他想要去浴室，但燒衣服的地方在浴室與門口間，因濃煙無法進去浴室，也拿不到滅火器，之後他想開窗戶逃生，卻被煙燻昏，失去意識。
法官認，葉男不以理性方式處理與李女間情感糾紛，竟罔顧公共安全，至李女租屋處放火燒燬物品及房東財物，致生公共危險，惟念及被告犯罪後終能坦承犯行、尚知悔悟，且業已與李達成和解、賠償損害，堪認有盡力彌補犯罪所生危害，審酌依放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪判刑6月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言