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苗栗後龍台1線拖板車衝分隔島 燈桿路樹橫倒馬路

中央社／ 苗栗縣4日電

載運鋼捲的拖板車今天行經台1線北上後龍路段，突然偏離馬路衝上中央分隔島，燈桿和路樹被撞斷橫倒在馬路，48歲鄭姓駕駛送醫幸無生命危險，詳細事故原因需進一步調查。

苗栗縣消防局後龍分隊表示，清晨5時許接獲指揮中心派遣，台1線上有拖板車發生自撞意外，救護人員到達事故地點，發現拖板車駕駛，意識清楚但疑似頸椎受傷無法自行移動，經利用長背板固定後，搬運上救護車送醫救治。

苗栗縣警察局竹南分局指出，事故發生在台1線北上112公里處，載運鋼捲的曳引拖板車不明原因跨越中央分隔島，鄭姓駕駛酒測值為0，事故造成分隔島路樹及路燈斷裂，所幸並未與其他車輛碰撞造成傷亡。

被撞斷的路樹和燈桿，直接橫倒在馬路上，警方派員前往交管，並找來拖吊車協助移除，避免發生二次追撞，初步調查不排除肇事駕駛精神不濟或一時恍神釀禍，但詳細事故原因需進一步調查。

載運鋼捲的拖板車今天行經台1線北上後龍路段，突然偏離馬路衝上中央分隔島，燈桿和路樹被撞斷橫倒在馬路，48歲鄭姓駕駛送醫幸無生命危險，詳細事故原因需進一步調查。救護車示意圖／聯合報系資料照
載運鋼捲的拖板車今天行經台1線北上後龍路段，突然偏離馬路衝上中央分隔島，燈桿和路樹被撞斷橫倒在馬路，48歲鄭姓駕駛送醫幸無生命危險，詳細事故原因需進一步調查。救護車示意圖／聯合報系資料照

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