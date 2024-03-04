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搶救彰化姊妹第12天！姊眼球會動採音樂治療 妹開刀固定骨折

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉國小3陳姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹仍在醫院搶救，至今第12天，昏迷指數維持3。在秀傳醫院治療的妹妹狀況較好，院方今天上午表示，她瞳孔有光反應，眼球會移動，代表有腦幹功能，醫師已為他做音樂治療；在彰基治療的10歲姊姊，今天一早進開刀房，做骨折的固定手術。

上月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，弟弟受輕傷。兩姊妹分別在彰化秀傳及彰化基督教醫院救治，到今天已第12天，縣長王惠美昨天第二度分別前往醫院探視，聲聲喚她們早點醒過來。

其中，在秀傳治療的10歲姊姊，據秀傳醫院神經外科主任鄭鈞洹表示，她的生命徵象穩定，升壓藥停第五天，血氧比前天好，昏迷指數依然是3分，瞳孔有光反應，眼球會移動，代表有腦幹功能，經過抽血，血紅素、肝功能、腎功能正常，白血球略高，預定今天下午評估腦損傷程度，對神經功能預後，有更精準的參考。

此外，秀傳也對姊姊申請及準備「恩慈療法」準備，所謂的「恩慈療法」是同情心及慈悲的意思，簡單來說是對於重症病人以治療為目的，施予尚未經主管單位正式核准的療法；秀傳醫院急診醫學部總監黃炳文與醫師還整理一個音樂清單，幫姊姊做音樂治療。

至於在彰基治療的8歲妹妹，彰基表示，到今天為止，妹妹雖然生命徵象穩定，昏迷指數還是維持3，腦部功能持續沒有恢復；醫院會診中醫，營養師也針對妹妹目前的情況給予靜脈營養的配方。

彰基表示，妹妹骨折部分，今天早上已進入開刀房，為選擇最適合的醫材，進行固定手術。希望王惠美縣長媽媽昨天到病床為她呼喚，希望早點清醒。

在彰基治療的9歲妹妹，今天進入開刀房，為她進行折折固定手術。彰化縣長王惠美昨天到醫院探視她，呼喚她早日醒來。圖／彰基提供
在彰基治療的9歲妹妹，今天進入開刀房，為她進行折折固定手術。彰化縣長王惠美昨天到醫院探視她，呼喚她早日醒來。圖／彰基提供
在秀傳醫院治療的10歲姊姊，院方今天上午表示，她瞳孔有光反應，眼球會移動，代表有腦幹功能，醫師已為他做音樂治療。圖／秀傳提供
在秀傳醫院治療的10歲姊姊，院方今天上午表示，她瞳孔有光反應，眼球會移動，代表有腦幹功能，醫師已為他做音樂治療。圖／秀傳提供

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