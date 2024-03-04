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影／踢到鐵板！勒索5少年1千元遭拒 新北街友被砸手指掛彩互控
新北市39歲陳男前天在板橋接雲寺前廣場，見到5名少年在聊天竟恐嚇每人各交付200元，5少年拒絕後雙方發生口角。其中1名16歲少年朝陳男丟擲玻璃瓶造成陳男右小指劃傷。板橋警方獲報趕抵，雙方互控傷害及恐嚇取財，警方在少年身上發現伸縮刀，詢後依傷害、恐嚇取財罪嫌分將雙方移送少年法庭、新北地檢署。
據了解，無業且居無定所的39歲陳姓男子，平時都在板橋區接雲寺廣場出沒。前天下午1時許陳男在廣場發現5名少年正在聊天，陳男竟上前凶狠的向5名少年表示自己生活不好過，要5人各出200元湊1000元給他。5名少年聽聞後當場拒絕，雙方因而發生口角。
就在爭吵過程中，其中1名16歲少年竟撿起地上保力達玻璃瓶，用力朝陳男身上丟擲，另4人則在一旁圍觀並未出手。板橋警方接獲報案有糾紛立即趕抵，警方到場時雙方已無爭執，但陳男右手小指遭玻璃碎片劃傷出血，陳男堅持對丟擲玻璃瓶的少年提告傷害，少年也反控陳男恐嚇取財。警方隨即將雙方帶回派出所釐清。
該名動手少年被帶回派出所搜身時，竟發現身上藏有1把伸縮刀，當場被警方查扣。警方詢後將陳男依涉恐嚇取財，動手少年涉及少年事件處理法及傷害罪嫌，分別隨案移送新北地檢署及新北地方法院少年法庭。而5名少年所為是否涉及妨害秩序則一併函送新北地方法院少年法庭參辦。
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