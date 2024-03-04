影／踢到鐵板！勒索5少年1千元遭拒 新北街友被砸手指掛彩互控

新北市39歲陳男前天在板橋接雲寺前廣場，見到5名少年在聊天竟恐嚇每人各交付200元，5少年拒絕後雙方發生口角。其中1名16歲少年朝陳男丟擲玻璃瓶造成陳男右小指劃傷。板橋警方獲報趕抵，雙方互控傷害及恐嚇取財，警方在少年身上發現伸縮刀，詢後依傷害、恐嚇取財罪嫌分將雙方移送少年法庭、新北地檢署。

據了解，無業且居無定所的39歲陳姓男子，平時都在板橋區接雲寺廣場出沒。前天下午1時許陳男在廣場發現5名少年正在聊天，陳男竟上前凶狠的向5名少年表示自己生活不好過，要5人各出200元湊1000元給他。5名少年聽聞後當場拒絕，雙方因而發生口角。

就在爭吵過程中，其中1名16歲少年竟撿起地上保力達玻璃瓶，用力朝陳男身上丟擲，另4人則在一旁圍觀並未出手。板橋警方接獲報案有糾紛立即趕抵，警方到場時雙方已無爭執，但陳男右手小指遭玻璃碎片劃傷出血，陳男堅持對丟擲玻璃瓶的少年提告傷害，少年也反控陳男恐嚇取財。警方隨即將雙方帶回派出所釐清。