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台中女子酒後和丈夫吵架後墜樓 多處骨折急救中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市家住太平的李姓女子昨晚疑因和先生酒後爭吵，氣憤下爬上住處大樓的13樓頂，警消雖勸說近1小時，但仍在企圖往下攀爬時，不慎墜落在隔壁的4樓透天屋雨遮上。經消防人員以雲梯車搶救送醫急救，初步瞭解身體有多處骨折及挫傷，目前仍搶救中。

據了解，李女（41歲）昨天晚上9時許突然爬上自家住處大樓樓頂，坐在外牆上。警方和消防局據報，立即出動前往救援。雖然勸了近1小時，但李婦在酒意下，先攀坐至13樓雨遮及冷氣機上，不久又想往下爬，過程十分驚險，後來即墜落在隔壁的透天屋雨遮上，發出巨大的碰撞聲，鄰居看到這一幕也驚叫出聲來。

警方初步了解，李女疑和先生在大樓二樓的家中飲酒，後來因發生爭吵，氣憤下而爬至大樓的樓頂，引發墜樓憾事。

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台中市李姓婦人企圖從大樓外攀爬而下，不慎墜樓。圖／翻攝自黑色豪門企業
台中市李姓婦人企圖從大樓外攀爬而下，不慎墜樓。圖／翻攝自黑色豪門企業

冷氣 透天 鄰居

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