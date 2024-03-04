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台中女子酒後和丈夫吵架後墜樓 多處骨折急救中
台中市家住太平的李姓女子昨晚疑因和先生酒後爭吵，氣憤下爬上住處大樓的13樓頂，警消雖勸說近1小時，但仍在企圖往下攀爬時，不慎墜落在隔壁的4樓透天屋雨遮上。經消防人員以雲梯車搶救送醫急救，初步瞭解身體有多處骨折及挫傷，目前仍搶救中。
據了解，李女（41歲）昨天晚上9時許突然爬上自家住處大樓樓頂，坐在外牆上。警方和消防局據報，立即出動前往救援。雖然勸了近1小時，但李婦在酒意下，先攀坐至13樓雨遮及冷氣機上，不久又想往下爬，過程十分驚險，後來即墜落在隔壁的透天屋雨遮上，發出巨大的碰撞聲，鄰居看到這一幕也驚叫出聲來。
警方初步了解，李女疑和先生在大樓二樓的家中飲酒，後來因發生爭吵，氣憤下而爬至大樓的樓頂，引發墜樓憾事。
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