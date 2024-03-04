桃園女健身房突倒地 巧遇高級救護消防隊員即刻救援

桃園市消防局昨中午12點10分接獲報案，有民眾在健身中心運動後感到頭暈、上吐下瀉，由健身教練立即撥打119協助報案，剛好當時大有消防分隊隊員劉家帆休假去運動，身為高級救護技術員的他立刻上前關心，待救護人員評估處置後，所幸沒有大礙。

大有消防分隊昨天中午接獲指揮中心派遣，立即出動救護車1車2人前往健身房救援，身為高級救護技術員的大有消防分隊隊員劉家帆當時剛好在現場健身，發現旁邊有民眾癱軟在地，立即上前關心，運用自己救護專業知識，在救護人員抵達現場前先協助評估患者狀況，並安撫患者情緒。

對此患者表示頭暈不舒服，且上吐下瀉全身無力。經劉家帆與現場救護人員檢查後，確認患者的生命徵象皆正常。最後劉家帆向他解釋後，民眾覺得自身狀態有好轉，不需救護車協助送醫。