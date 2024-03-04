桃園女健身房突倒地 巧遇高級救護消防隊員即刻救援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市消防局昨中午12點10分接獲報案，有民眾在健身中心運動後感到頭暈、上吐下瀉，由健身教練立即撥打119協助報案，剛好當時大有消防分隊隊員劉家帆休假去運動，身為高級救護技術員的他立刻上前關心，待救護人員評估處置後，所幸沒有大礙。

大有消防分隊昨天中午接獲指揮中心派遣，立即出動救護車1車2人前往健身房救援，身為高級救護技術員的大有消防分隊隊員劉家帆當時剛好在現場健身，發現旁邊有民眾癱軟在地，立即上前關心，運用自己救護專業知識，在救護人員抵達現場前先協助評估患者狀況，並安撫患者情緒。

對此患者表示頭暈不舒服，且上吐下瀉全身無力。經劉家帆與現場救護人員檢查後，確認患者的生命徵象皆正常。最後劉家帆向他解釋後，民眾覺得自身狀態有好轉，不需救護車協助送醫。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，民眾健身時應量力而為，最好有同伴在身邊互相幫忙，避免當力竭、超過自身負擔時發生意外。若周遭有人不幸發生意外，也應立即協助撥打119，以利救護人員能第一時間至現場協助處置及送醫。

桃園市民眾昨中午在健身中心運動後感到頭暈、上吐下瀉，剛好當時大有消防分隊隊員劉家帆休假去運動，身為高級救護技術員的他立刻上前關心。記者周嘉茹／翻攝
桃園市民眾昨中午在健身中心運動後感到頭暈、上吐下瀉，剛好當時大有消防分隊隊員劉家帆休假去運動，身為高級救護技術員的他立刻上前關心。記者周嘉茹／翻攝
經劉家帆與現場救護人員檢查後，確認患者的生命徵象皆正常，所幸沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
經劉家帆與現場救護人員檢查後，確認患者的生命徵象皆正常，所幸沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝

健身房 患者 運動

延伸閱讀

鐵馬桃園北橫42.5K櫻花勇士爭先 新推大龍門親子線吸睛

桃園燈會今晚落幕 逾165萬人參觀近年最多

桃園平民版鼎泰豐！ 藝文特區高CP值「老張麵食館」巷弄美食 招牌必點排骨蛋炒飯

居家變身網美減肥健身房！IKEA首推柔美色完整運動系列

相關新聞

影／內側車道逆向狂飆5公里！三寶婦第一次開上國道誤闖 用路人嚇傻急閃

國道六號埔里段前天有民眾開車逆向狂飆長達5公里，嚇壞一票用路人，國道警方循線查出，涉案駕駛是年約60歲的余姓婦人，經通知...

與親友赴陽明山湯屋泡溫泉…7旬婦「臉部朝下亡」 警方採證報驗查死因

7旬曾姓婦人今天上午到陽明山泡溫泉，與親友各自進入個人湯屋，經過1個多小時她未出湯屋，親友與工作人員進湯屋查看，發現婦人...

影／以為車子拋錨…阿伯車停路中竟下車買早餐 網友嘆：呷飯皇帝大

雲林縣斗六市一輛行駛中的自小客車突然停車，後方車子跟著停車，一名阿伯走下車，大家以為老人家車子拋錨，還好心想下車幫忙，沒...

迪化汙水廠工安意外…男清理浮沫失足6小時後救出 位於沉澱池底無呼吸心跳

台北市迪化汙水處理廠今天11時許發生工安意外，30多歲的張姓男子正要進行二沉池浮沫清理作業，開啟蓋板時不慎失足跌落沉澱池...

台中女子酒後和丈夫吵架後墜樓 多處骨折急救中

台中市家住太平的李姓女子昨晚疑因和先生酒後爭吵，氣憤下爬上住處大樓的13樓頂，警消雖勸說近1小時，但仍在企圖往下攀爬時，...

桃園女健身房突倒地 巧遇高級救護消防隊員即刻救援

桃園市消防局昨中午12點10分接獲報案，有民眾在健身中心運動後感到頭暈、上吐下瀉，由健身教練立即撥打119協助報案，剛好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。