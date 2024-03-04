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工人墜汙水廠沉池 救援逾六小時不治

聯合報／ 記者蕭雅娟林麗玉鍾維軒／台北報導

北市迪化汙水處理廠昨清理浮沫，發生工人不慎跌落十公尺深沉澱池，六小時後被救出不治。記者蕭雅娟／翻攝
北市迪化汙水處理廠昨清理浮沫，發生工人不慎跌落十公尺深沉澱池，六小時後被救出不治。記者蕭雅娟／翻攝
北市大同區迪化汙水處理廠昨天上午委外清理浮沫，操作廠商張姓員工開啟二沉池浮渣收集蓋板時，失足跌落十公尺深沉澱池；由於累積浮沫厚實難救援，現場抽取汙水汙泥，五小時後才發現張男，再吊掛搬運回地面已逾六小時，張男明顯死亡，死因由檢警相驗調查。

台北市勞檢處第一時間前往勞檢，認定雇主有疏失，將處三萬至卅萬元罰鍰，令部分停工。

北市消防局昨天上午十一時許獲報四十歲張男跌落沉澱池，到場發現沉澱池深度超過十公尺，且浮沫厚實、汙泥量大，救援困難，只能耗時抽取；五小時後快抽光淤泥才發現張男，接著吊掛搬運回地面，但張掉落沉澱池超過六小時，明顯死亡。

衛工處迪化汙水處理廠廠長黃邰聰說，二沉池長四十公尺、寬六公尺、深約十尺，池內汙水量體龐大，廠商用抽水機抽水至下午四時十分，池內汙水抽除後才發現張在池底。

北市衛工處說，昨委託張男等三人，計畫進行二沉池浮沫清理，開啟蓋板時張不慎跌落沉澱池。事後已要求廠商暫停二沉池五號池之浮渣蓋板周邊清潔作業，全面檢討相關安全設施、人員裝備與作業流程。

勞檢 北市

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