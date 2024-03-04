新聞眼／個人行動器具管理修法做半套 中央、地方互推責

個人行動器具安全配套迄今難產，置民眾於道路險境。圖／新北市交通局提供 政府多年來不管理個人行動器具，好不容易修法卻「做半套」，交通部要求各縣市政府訂辦法，縣市政府卻「窒礙難行」不想接球，從中央到地方都不想負責，安全配套迄今難產，置民眾於道路險境。

電動滑板車等個人行動器具流行已久，政府一直未思考屬性定位及管理方式，傷亡事故頻傳。道路交通管理處罰條例前年終於修法列為慢車，交通部卻把相關規定推給地方政府，各地規定遲未出爐，讓個人行動器具處於「合法又不合法」的灰色地帶。

修法納管附帶但書，加上宣導不足，許多民眾根本不知個人行動器具仍不能合法上路，持續行駛造成危險。如今酒駕處罰「刑事罰」卻不罰「行政罰」，形同公告周知，酒後可騎乘個人行動器具，只要別喝太多或肇事便可免責。

個人行動器具有其優點，可緩解交通壅塞及節能減碳，不少歐美國家視為大眾運輸「最後一哩路」，有條件開放使用，但亦出現傷亡事故及壓迫行人等交通問題。

台灣道路環境特殊，機車數龐大，管理已是一團亂，如何避免與個人行動器具相撞？人行道、自行車道空間不足，路面品質差且動線混亂，對行人與腳踏車族已極不友善，又如何吸收個人行動器具？要各地政府訂相關規定，也可能產生「一國多制」，民眾無所適從，陷使用者於不義。

確保交通安全順暢、推動永續環保的「綠色交通」是政府責任，交通部半套修法了事，地方政府不想訂配套；不面對、不解決、不負責，個人行動器具繼續脫管，交通願景淪為口號。