個人行動器具安全配套難訂 交通不定時炸彈

電動滑板車、賽格威、電動獨輪車、電動雙輪車等機動性高，民眾常代步或當休閒娛樂，造成交通亂象。圖／聯合報系資料照片 電動滑板車等個人行動器具日益流行，交通官警擔憂，路段、時段、規格等安全配套難訂定，若政府不加強管理，加上民眾心存僥倖酒後騎乘，恐成道路不定時炸彈。

電動滑板車、賽格威、電動獨輪車、電動雙輪車等機動性高，民眾常代步或當休閒娛樂，近年大受歡迎，都會區使用多，造成交通亂象。以台北市為例，前年十一月卅日至去年十一月卅日，個人行動器具發生四十一件交通事故，警方舉發違規上路三○二件。

交通官警說，政府修正道交條例列為慢車又不允許上路，產生奇怪現象，警方攔查電動滑板車發現民眾酒駕，測出酒測值未達每公升○點二五毫克沒轍，只能開違規上路罰單，放任酒駕者「趴趴走」，如不定時炸彈。

據了解，交通部研議修法時有官警持反對意見，認為台灣道路環境不適合個人行動器具，恐在慢車道與機車爭道造成危險，在人行道、自行車道又會壓迫行人與自行車，不過有廠商及民意代表推動，仍通過修法列為慢車。有官警支持有條件開放，認為可接駁大眾運輸，改善塞車、空氣汙染等問題，但應確保安全配套才使用。

官警說，交通部、地方政府都擔心危險，若允許在車流較多路段、時段行駛，易生交通事故，反之又失去代步意義；若開放夜間行駛，還牽涉照明設備等規定，相關問題繁瑣，訂定配套困難。

警政署說，個人行動器具相關規定由各地方政府訂定，酒駕涉「刑事罰」，可依刑法公共危險罪移送，是否依道交條例「行政罰」，由交通部評估；提醒民眾在地方訂定配套前仍避免上路，人行道也屬道路範圍，不能行駛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康