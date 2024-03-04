執法漏洞 醉騎電動滑板車難開罰

立院二○二二年修正道交條例，增訂「個人行動器具」種類，但要在哪些路段行駛，目前全台仍無地方政府訂定個人行動器具相關管理辦法，意即上路就違規。本報資料照片 電動滑板車等個人行動器具近年造成交通亂象，道路交通管理處罰條例已修正列為慢車，但修法近兩年，因地方政府均未訂定相關規定，仍是不可合法上路交通工具；民眾駕電動滑板車若酒駕，警方無法依道交條例開罰，產生執法漏洞及安全疑慮。

警政署統計，電動滑板車等個人行動器具及沙灘車、高爾夫球車等違規上路攀升，二○一九至去年，各舉發一二六、二一五、三○八、四九一、四一六件；去年七月起新增個人行動器具傷亡事故統計，截至十二月有一人死亡、卅八人受傷。

去年十一月，台北市警方處理謝姓男子騎電動滑板車闖紅燈車禍受傷事故，測出謝酒測值每公升○點五四毫克，依公共危險罪移送。基層員警說，曾攔測電動滑板車民眾酒駕卻無法開罰，擔心類似案例越來越多，恐易肇生重大車禍事故。

立法院前年四月十九日三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，十一月卅日施行，增訂個人行動器具為慢車，定義承載一人，以電力為主，最大行駛速率在每小時廿五公里以下的自平衡或立式器具；應依地方政府所定規格、指定行駛路段、時間、速度限制、安全注意及其他相關管理事項辦法，始得行駛道路。

但各地迄今未訂定相關規定，電動滑板車仍不能合法上路。依道交條例，非屬個人行動器具於道路行駛，處一二○○至三六○○元罰鍰；依道路交通安全規則，酒測值○點一五毫克不得駕車，警方可依道交條例舉發，慢車處一二○○至二四○○元，拒測處四八○○元，並禁止駕駛。

警政署說，二○一八年曾函詢沙灘車、高爾夫球車舉發疑義，交通部函覆，既已限制不得行駛道路，無規範於道路行駛時應遵守規定及違反處罰之必要；依該函文，警方不舉發電動滑板車酒駕。

至於刑法公共危險罪，駕駛動力交通工具酒測值○點二五以上移送法辦，○點一五以上未達○點二五肇事，警政署律定原則移送；法務部二○一一年函文，動力交通工具指以電力或引擎動力推動，電動滑板車規範在內，警方仍依公危罪送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康