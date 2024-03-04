網紅熱點阿里山白雪村 1山友墜邊坡亡

1名登山客日前在嘉義縣阿里山鄉白雪村附近墜落邊坡身亡，嘉義縣警方、消防及林業署工作站人員輪流背負遺體下山。記者李宗祐／翻攝 25名來自新北市的登山客到嘉義縣阿里山鄉塔塔加往白雪村，有名女隊員不慎跌落邊坡，警消前天尋獲她時已死亡。據了解，海拔1600公尺白雪村因網紅尋訪PO網，又成登山熱門景點；林務業保育署嘉義分署表示，白雪村對外道路崎嶇，加上山區氣候變化多端，潛藏危機，沒充分準備不要輕易上山。

林保署嘉義分署副分署長李定忠說，白雪村是個聚落，較接近阿里山鄉香林村，在日治時代、台灣光復初期居民以採伐林木為生，因伐木業沒落、生活機能不佳，居民都搬離。阿里山鄉香林村長陳勝安說，阿里山當地人稱白雪村為「新水山」，村民大部分是客家族群，地點十分偏僻。

竹崎警分局阿里山派出所1日下午獲報66歲林姓女子在南鞍營地附近跌落深約50公尺邊坡，疑已死亡，當時山區下雨、起濃霧，家屬同意天氣好轉再出發搜救；警消及林務署工作站組成的救難隊伍2日凌晨4點從阿里山消防分隊出發，上午7點30分抵達墜落地點，確認她無生命跡象，以繩索將她拉上步道、眾人輪流背負搬運到登山口，再由救護車送往殯儀館。

1名在地警員說，之前也發生過2名登山者墜落白雪村邊坡的意外，與此案距離不遠，而白雪村內只剩破敗房舍，沒特別美景，對外僅有「人走出來的道路」，如果仍想一探究竟，須裝備充足、掌握山區多變的氣候、評估體力，更要有專業嚮導帶路。