皮夾忘在櫃台…6旬婦涉侵占還嗆「要告就告」 失主嘆世態炎涼

一名男子近前到桃園區某藥局消費，將皮包遺忘在櫃台旁，隔天回藥局尋找調閱監視器，發現被一名紅衣婦人拿走；男子報警後逮到62歲李姓婦人，對方辯稱是「順手」將錢包收起來，後來「忘記」放到哪去，還嗆「要告就去告」，男子說皮夾內有奶奶過世前幫他求的平安符，找不回來，感嘆世態炎涼。

失主指出，上月28日到桃園區大業路二段某藥局消費，結帳完將皮夾遺忘在結帳櫃台，離開後一名老婦看到皮夾，以迅雷不及掩耳速度取走。

隔天失主到派出所報案，警方依公訴侵占罪受理偵辦，2日透過路口監視器找到婦人，婦人辯稱是「順手」將錢包收起來，後來忘記放到哪，無法歸還，沒必要見面和解，還說「要告就去告」。

失主說，自己損失一個專櫃長夾、現金2萬7千元、信用卡、提款卡、身分證及駕照等證件，財物上的損失不打緊，裡面有奶奶過世前幫自己求的平安符，對他來說意義重大，且證件補辦更是繁瑣至極。感嘆老婦犯罪，被逮後還不知悔改態度，法院最終頂多判個緩刑，讓他感到世態炎涼。

桃園警分局說，失主上月28日至大業路二段某藥局消費時，將皮包遺忘在櫃台旁。隔天發現皮包遺失，前往藥局找尋，經調閱監視器發現遭一名婦人拿走，立即向桃園警分局同安派出所報案。員警依規定受理，調閱沿線監視器及進行周邊訪查，鎖定62歲李姓婦人，循線查緝到案，全案依法函請偵辦。