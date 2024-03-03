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影／以為車子拋錨…阿伯車停路中竟下車買早餐 網友嘆：呷飯皇帝大

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市一輛行駛中的自小客車突然停車，後方車子跟著停車，一名阿伯走下車，大家以為老人家車子拋錨，還好心想下車幫忙，沒想到這名阿伯把車子停在路中央，竟直接走向早餐店買餐，頓時後面駕駛人全都傻眼，有人把這起超級違停PO上網，大嘆真的是「呷飯皇帝大！」。

這起違停事件發生在3月1日斗六市六合街上，該路不寬，是沒有機車道的雙向路，當天一市民開車行經該路，前方有一輛貨車正在卸貨，貨車後方一輛自小客車停了下來，後車駕駛人以為前車會繞過去，未料，貨車後面的自小客既沒靠右，也不超車，只見一名阿伯駕駛打開雙閃燈就直接下車，大家還以為他撞到貨車或車子拋錨。

正當大家猜著「怎麼一回事？」，貨車就駛離，只留下阿伯的車子停在大馬路上，他竟只往後面的車子看了一下，就往路邊早餐店走去買早餐，令後方的駕駛人傻眼，只好一輛接一輛超越雙黃線，繞過他的車離開。

這個阿伯停車影片被PO網後引發熱議，因阿伯大馬路中央違停，還相當淡定，沒當一回事，網友紛紛留言「到底是會不會開車！」「真的很猛！」，也有人大嘆真的是「呷飯皇帝大」。

斗六警分局副分局長林清豐今天指出， 依道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車或在顯有妨礙他人車通行之處所停車，可處600元以上1200元以下罰款，警方將依影像及相關資料，依法開罰。

一名男子將車停在路中下車買早餐，讓後方駕駛人傻眼。記者蔡維斌／翻攝
一名男子將車停在路中下車買早餐，讓後方駕駛人傻眼。記者蔡維斌／翻攝
一名男子將車停在路中下車買早餐，讓後方駕駛人傻眼。記者蔡維斌／翻攝
一名男子將車停在路中下車買早餐，讓後方駕駛人傻眼。記者蔡維斌／翻攝

斗六 早餐店 罰款 車道 違停

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