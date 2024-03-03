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桃園老婦出門忘關爐火釀火災 住警器大響鄰居趕緊報警

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區73歲馮姓老婦人昨天疑似出門不慎忘記關閉1樓廚房煮菜爐火，鍋子燒焦起火冒煙，家裡住警器警鈴大作，鄰居聽見高分貝警鈴聲音，紛紛出門，驚見濃煙從鄰居2樓透天厝竄出，嚇得急撥119 求救，消防隊趕到火速撲滅火勢，復旦消防分隊今天下午表示，「幸好屋內裝設火災警報器」，否則自己及鄰居住家都遭殃。

桃園市消防局119據報，平鎮區住宅火警，復旦、埔心、幼獅分隊消防隊火速抵達現場，屋主馮姓老婦人不在家，消防員破門進入滅火，消防局表示，消防員查出1樓廚房煮菜不慎燒焦起火，疑似住戶出門未將爐火關閉，幸好家中裝有住警器第一時間發出警鈴聲響，鄰居及時報案，幸未造成人員傷亡，卻讓附近住戶虛驚一場。

桃園市消防局表示，住宅用火災警報器申請對象擴大至一般民眾皆可申請，每戶可申請一顆住警器，為幫助家裡提早發現火災和逃生，呼籲民眾就近向鄰近消防單位申請，可以臨櫃、電話申請，或上桃園市消防局官網線上申請，或請里長協助申請等方式，趕快申請安裝，有效提升住家安全。

平鎮7旬老婦人出外忘關煮菜爐火冒煙起火，幸好家裡住警器警鈴大作，鄰居驚嚇打119滅火。記者曾增勳／翻攝
平鎮7旬老婦人出外忘關煮菜爐火冒煙起火，幸好家裡住警器警鈴大作，鄰居驚嚇打119滅火。記者曾增勳／翻攝

桃園 消防員 火災 老婦 鄰居

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