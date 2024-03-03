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避免憾事重演…八堵派出所遭衝撞後 苗栗8間派出所這樣應急
基隆市警局八堵派出所值班台日前遭貨車衝撞，造成警員1死1傷憾事，苗栗縣警局立即盤點，發現苗栗警分局頭屋分駐所等8所有安全顧慮，先設大型水泥花盆障礙應急，並研議設車阻防衝撞。
苗栗縣警局連日來盤點，發現全縣包括聯合執勤，共有8間派出、分駐所有風險，警方說，派出、分駐所原先考量便民，值班台很多設在正門入口處，甚至車子可以長驅直入，值班台執勤警員幾乎沒有應變時間，八堵派出所是前車之鑑，8間派出所優先設置大型水泥花盆，警車並經常停在前面預防。
警方表示，人心不古，員警值班執勤安全要有進一步保障，8間派出、分駐所先應急，警方並進一步會勘，就環境等因素考量，研議設置車阻等設施，防止八堵派出所事件重演。
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