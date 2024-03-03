跌落約10公尺深…迪化汙水廠委外工失足墜池 勞檢疏失最高罰30萬、令停工

台北市大同區酒泉街235號B1迪化污水處理廠，今天上午約11時多發生一起工安意外，一名年約40歲的委外操作廠商張姓員工，在清潔溢出的水沫，開啟二沉池浮渣收集蓋板，卻不慎滑落池內。目前人員仍在救援中。

北市勞檢處第一時間也前往勞檢，勞檢處主秘康水順表示，初步發現，現場有違反職業安全衛生設施規則第224條第2項規定，因雇主對於高度在二公尺以上的工作場所邊緣及開口部分，有作業需要臨時將護欄、護蓋等拆除，卻未採取使勞工使用安全帶等防止墜落，而致勞工遭受危險之措施。

勞檢處表示，將處3萬至30萬元罰鍰，並將委外廠商二級沈澱池5號池操作部分停工，等復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。