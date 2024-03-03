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影／疑拍照失足墜2米深溪…南投杉林溪傳溺斃 75歲婦搶救1小時不治

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影／守望相助隊員凌晨騎車遭撞…駕駛開車肇逃警方已查出 將通知到案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名守望相助隊員今天凌晨騎車在潭子區被轎車撞傷，駕駛肇事後逃逸，警方已查出肇逃車輛，將通知車主到案說明。

警方調查，今天凌晨零時，一輛轎車行徑潭子區欲由福潭路(南往北)左轉潭興路二段時，與由潭興路二段左轉福潭路，31歲黃男守望相助隊隊員騎的機車發生碰撞，機車車頭毀損。

警方獲報後迅速派員到場處置，肇事轎車駕駛未留在現場而離開，黃男經檢測無酒精反應，左手輕微擦挫傷，送台中慈濟醫院治療無大礙；大雅分局將於製作傷者調查筆錄後，通知肇逃車主到案說明，全案將依肇事逃逸、公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，發生交通事故肇事逃逸涉犯刑責，致人傷害而逃逸者，可處6月以上5年以下有期徒刑，而致人於死或重傷而逃逸者，更可處1年以上7年以下有期徒刑，如駕車不慎與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性或責任歸屬，都應撥打110報案，切勿逕自離開。

台中市潭子區今天凌晨發生車禍，守望相助隊員騎機車被撞傷，對方開車肇逃。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區今天凌晨發生車禍，守望相助隊員騎機車被撞傷，對方開車肇逃。記者游振昇／翻攝

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