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北市高中生情緒失控打老師 專家這麼說

博愛特區行車糾紛 男竟下車遞球棒給運將：你拿一支我們單挑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

洪姓男子不滿計程車為了載客，突然從內車道右切外車道，險些被撞到，怒按喇叭，雙方在博愛特區大馬路上邊開車變嗆聲，洪男趁停等紅燈時，強硬將對方攔下，從車上拿出兩支球棒助陣，更開口「要不然你拿一支我們單挑」，運將不接受報警。警方趕抵立刻控制場面，警詢後依恐嚇罪將洪男送辦，球棒則沒收。

警方指出，張姓男子（65歲）是計程車司機，1月19日上午11點開車行經中華路一段要靠邊停車載客，卻被外側車道的洪男（29歲）按喇叭，洪男供稱張男隨便亂切車道，沒抓好距離差點就要撞到，心生不滿上前攔車。

雙方沿著中華路一段互相對峙，直到愛國西路與重慶南路口停等紅燈時，雙方再次爆發口角衝突，洪男氣不過對方一句「我職業駕駛」，強硬攔下對方，要求靠邊談，運將張男所幸配合，孰料對方卻從車上掏出兩支球棒作勢要攻擊，儘管洪男的友人不斷勸阻，也消不了他的怒火。

所幸洪男仍有理智，沒有在博愛特區砸車、攻擊人，反而稱「要不然你拿一支球棒，我們單挑」，運將不從報警求助，線上警網獲悉，立刻驅車趕抵現場，控制場面，並把雙方帶回派出所偵詢。

張男警詢時稱對方口出狂言，還拿球棒要求單挑心生畏懼，提告恐嚇罪，洪男則稱自己根本沒有打到對方，強調對方是職業駕駛還亂開車，被依恐嚇罪函送法辦，兩根球棒則被沒收。

洪男趁停等紅燈時，強硬將對方攔下，從車上拿出兩支球棒助陣，更開口「要不然你拿一支我們單挑」。記者翁至成／翻攝
洪男趁停等紅燈時，強硬將對方攔下，從車上拿出兩支球棒助陣，更開口「要不然你拿一支我們單挑」。記者翁至成／翻攝

恐嚇 計程車司機 車道 運將

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