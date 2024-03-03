快訊

立院明專案報告…海巡署、陸委會官員全撤離金門 陸家屬再留3天等續談

北市高中生情緒失控打老師 專家這麼說

超車失控倒砂石車輪下！20歲女騎士摔車翻滾逃生 網見驚險瞬間：滿滿求生慾

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

20歲陳姓女子騎偉士牌機車，昨天上午9時許行經高雄梓官區和平路時，疑似超車不當摔車，機車頭遭徐姓男子駕駛的砂石車壓毀，陳女幸運翻身躲過，僅手腳受擦挫傷，整個驚險過程被前方機車錄下，上傳網路後，陳女摔車瞬間「滿滿求生慾」，引起網友熱烈討論。

Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」今天上傳一段影片，陳女騎乘機車從外側車道進入機車停等區，綠燈起步時準備超車，當時左側也有一輛機車起步，陳女突然失去控制摔車倒地。

根據畫面，陳女摔車瞬間，一旁由徐男駕駛的砂石車也正好起步，砂石車右前輪壓過陳女機車車頭才停下，所幸陳女摔倒瞬間馬上翻身躲過遭輾命運，僅手腳受擦挫傷。

該段影片以「封你為今年第一勇」為標題，車禍過程引起網友熱烈討論，網友看到砂石車頭抖動，「壓到東西那一刻，學長心都涼一半了」、「騎士滿滿求生慾」、「倒下去人的方向還好有選對不然非死即傷」、「騎士差點就沒命」。

警方表示，陳女當時沿和平路由南往北行駛，經事發路口時，綠燈起步疑似超車不當，摔車後與一旁由徐男駕駛的砂石車發生碰撞，僅手腳擦挫傷，經查雙方都無酒駕，已測繪釐清肇責。

車禍瞬間。取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
車禍瞬間。取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」

車禍瞬間。取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台 」
車禍瞬間。取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台 」
車禍瞬間。取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
車禍瞬間。取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
陳女機車車頭被砂石車輾過，所幸她翻滾及時，僅受輕傷。記者張議晨／翻攝
陳女機車車頭被砂石車輾過，所幸她翻滾及時，僅受輕傷。記者張議晨／翻攝
陳女機車車頭被砂石車輾過，所幸她翻滾及時，僅受輕傷。記者張議晨／翻攝
陳女機車車頭被砂石車輾過，所幸她翻滾及時，僅受輕傷。記者張議晨／翻攝

影片 砂石 車禍 車道

延伸閱讀

新北載蛋貨車轉彎蛋箱甩飛 後方女騎士「中蛋」當場被擊落

台南騎士失控摔車！遭路過大型吊車輾過 騎士血流如注當場死亡

「飛天掃把」擊落高雄女騎士 掃把主人和她都吞罰單

鐵道綠廊深夜熄燈騎士摔車 苗縣府允設反光警示

相關新聞

網紅打卡登山熱點 林業嘉義分署：白雪村破落還潛藏危機

嘉義縣警、消及工作站人員耗費人力上山協助意外墜落阿里山鄉白雪村邊坡登山客，由於山區地形崎嶇，以接力方式將大體背負下山；白...

迪化汙水廠男失足墜沉澱池 北市衛工處：開蓋板時跌落

台北市迪化汙水處理廠今天11時許發生工安意外，30多歲的張姓男子正要進行二沉池浮沫清理作業，開啟蓋板時不慎失足跌落沉澱池...

網路瘋傳全台長者搭計程車補助7成 宜蘭特別澄清事實是這樣…

近來網路瘋傳，全台包括宜蘭在內65歲以上長者搭乘計程車可補助7成，縣政府接獲詢問電話不斷，忙著澄清。經查，網路瘋傳訊息是...

高雄女騎士超車摔車倒砂石車輪下 驚險翻滾逃生

20歲陳姓女子騎偉士牌機車，昨天上午9時許行經高雄梓官區和平路時，疑似超車不當摔車，機車頭遭徐姓男子駕駛的砂石車壓毀，陳...

高雄市十大交通肇事熱點 冠亞軍都在台積電園區附近

日前交通部公布112年交通事故統計，其中高雄前10大交肇事熱點，前2名都在高楠公路上，分別是與1003巷及水管路的交叉路...

赴殉職警靈堂弔唁 謝國樑：全力協助家屬爭取最優撫卹

基隆市警察局八堵分駐所警員蘇昱鴻，上月29日在值班台值勤時，遭簡男駕駛小貨車衝撞分駐所，蘇昱鴻遭撞緊急送醫仍宣告不治。基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。