超車失控倒砂石車輪下！20歲女騎士摔車翻滾逃生 網見驚險瞬間：滿滿求生慾

20歲陳姓女子騎偉士牌機車，昨天上午9時許行經高雄梓官區和平路時，疑似超車不當摔車，機車頭遭徐姓男子駕駛的砂石車壓毀，陳女幸運翻身躲過，僅手腳受擦挫傷，整個驚險過程被前方機車錄下，上傳網路後，陳女摔車瞬間「滿滿求生慾」，引起網友熱烈討論。

Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」今天上傳一段影片，陳女騎乘機車從外側車道進入機車停等區，綠燈起步時準備超車，當時左側也有一輛機車起步，陳女突然失去控制摔車倒地。

根據畫面，陳女摔車瞬間，一旁由徐男駕駛的砂石車也正好起步，砂石車右前輪壓過陳女機車車頭才停下，所幸陳女摔倒瞬間馬上翻身躲過遭輾命運，僅手腳受擦挫傷。

該段影片以「封你為今年第一勇」為標題，車禍過程引起網友熱烈討論，網友看到砂石車頭抖動，「壓到東西那一刻，學長心都涼一半了」、「騎士滿滿求生慾」、「倒下去人的方向還好有選對不然非死即傷」、「騎士差點就沒命」。

警方表示，陳女當時沿和平路由南往北行駛，經事發路口時，綠燈起步疑似超車不當，摔車後與一旁由徐男駕駛的砂石車發生碰撞，僅手腳擦挫傷，經查雙方都無酒駕，已測繪釐清肇責。

車禍瞬間。取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」